– Nagy segítség ez az iskolában a tanulóknak, ugyanis a diákjaink többsége nem csak fogyatékos, de szociális hátrányokkal is küzd – mondta el Benczéné Csorba Margit, a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója. Hozzátette: nem csak az iskola kezdésekor, hanem egész évben számíthatnak a Kometa támogatására, rendezvényeikre, kirándulásokra és a koronavírus járvány alatt az otthon maradt gyerekeknek is tudtak küldeni szalámit vagy virsli csomagot.

– Van egy kárpátaljai autista diákunk, akinek a családját a húsüzemmel közösen tudtuk segíteni – jegyezte meg Benczéné Csorba Margit. – Az édesapa most is náluk dolgozik. Ezen kívül egy kárpátaljai fogyatékosokkal foglalkozó szervezethez is juttatunk egy kisbusznyi adományt, a csomagokba a Kometa húskészítményiből is került bőségesen.