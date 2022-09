Közös ügy hozta össze a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu médiahajójának résztvevőit, hogy együtt tervezzék a Balaton jövőjét. Míg a korábbi években a központi témát a turizmus és annak fejlesztési irányai adták a közös tanácskozás fő témáját, ezúttal a változó világban felmerülő kihívásokról esett szó.

– A negyedik médiahajó alapvetően az energetikai kérdésekre, balatoni építésügyre, balatoni fejlesztésekre koncentrált. Ezek olyan fontos és lényeges témák, amelyekkel foglalkozni kell és érdemes, mondta Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő a rendezvény társházigazdája.

Köszöntőjében Witzmann Mihály arról is beszélt, hogy jelenleg is formálódik a balatoni építésügy átalakítása, amellyel kapcsolatban tóparti önkormányzatok vezetőivel egyeztetett. – Összegyűjtjük a polgármesterek véleményét, hogy a Balatont hogyan kellene fejleszteni. Én úgy vélem, hogy az innováció és a fejlesztés nagyon fontos, de az is, hogy ez arányos és tájba illeszkedő, valamint társadalmilag elfogadott legyen, fogalmazott a politikus. Emlékeztetett: korábban több olyan beruházás ellen is felemelte szavát, amelyek ezeknek a kritériumoknak nem feleltek meg, sőt meg is akadályozta ilyenek létrejöttét.

A médiahajó a Balatonért szóló lobbiparti, de egyben a sokféleség hajója is volt. Hiszen, mint ahogyan arról Lengyel János a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu főszerkesztője elmondta köszöntőjében: a hajón olyan különleges személyiségek vannak, akiknek sokat köszönhetünk és akik jó gyakorlatokkal szolgálhatnak a jövő tervezéséhez. Ilyen Mihály László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, vagy éppen Sávolt Attila, az ismert és sikeres teniszező, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója, illetve Horváth Zoltán, a Ukrajna siófoki tiszteletbeli konzulja, illetve Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója.