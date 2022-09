Kaposvár – Egyik kezedbe megfogod a kést, a másikba az élezőt és lassan elkezdet mozgatni – a késélezés alapjait tanította meg a hentes szakma iránt érdeklődő fiataloknak a Kométa egyik dolgozója. Nagy volt az érdeklődés a húsipari cég standjánál. A balatonszentgyörgyi Németh Mihály is ellesett néhány mozdulatot. Érdeklődésünkre elmondta, nehéz helyzetben van, mert több szakma is érdekli, ezért családja és a tanárai véleményét is kikéri majd arról, hogy milyen középiskolába tanuljon tovább.

Nagy dilemmában van Cserdy Adél is. A balatoni fiatal állatorvos vagy belső építész szeretne lenni. Kérdésünkre elmondta, még van egy kis ideje eldönteni melyik iskolát jelölje meg első helyen, de várhatóan a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumot választja majd, mert az közel van a lakhelyéhez.

A pályaválasztási kiállításon szinte az összes szakmát megismerhették az érdeklődők. A nagyatádi Büttner Kft. a gépi és CNC forgácsoló, az ipari gépész és a gépgyártás technológiai munkaköröket ismertette a zömében hetedik és nyolcadik osztályos diákoknak. Szollár Andrea a cég képzési vezetője lapunknak elmondta, évente 60-70 fiatalt foglalkoztatnak a duális képzésben. A tanulók Nagyatádról és környékéről járnak hozzájuk és a megye egyik legmodernebb tanműhelyebén sajátíthatják el a szakmákat.

A megye iskolái is megmutatták miért érdemes náluk tanulni jövő szeptembertől. Csokor Réka a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kérdésünkre elmondta, diákjaik családias légkörben egy boldog iskola címmel rendelkező intézményben tanulhatnak, ahol mindenkire odafigyelnek. Hozzátette, legnépszerűbb képzésük az angol kéttanítási nyelvű szak. Az érdeklődők a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szakiskoláját is megismerhetik az eseményen. A pályaválasztási kiállítás csütörtök délutánig tart.