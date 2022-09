A látogatók a szemerkélő eső és a gyors lehűlés ellenére is folyamatosan érkeztek a belvárosba, ahol egymás mellett sorakoztak az elárusító sátrak. Szita Károly, Kaposvár polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, s megköszönte, hogy a házigazdák az évekkel ezelőtt elkezdett hagyományt töretlenül folytatják. Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke abban bízott, hogy az idei fesztivál is számos érdeklődőt vonz. Hangsúlyozta: a méhészek optimisták. S jövőre is ünnepelni szeretnének, amikor arra emlékezhetnek, hogy 1393 óta méhészkednek Somogyban.

– Szeretek fesztiválozni, mindig új élmény ér – hangsúlyozta Bíró Márton kaposvári méhész. – Évtizedek óta vagyok a szakmában, s örülök, ha a régi és új vevők jönnek, s megtisztelnek a bizalmukkal. Egy dolog biztos: bőséges az idei felhozatal, szerintem itt mindenki megtalálja azt a mézet, amire igazán vágyik.

Szilvalekvárral töltött, csokis, hagyományos és fahéjas puszedlit is árultak, a 30 dekás csomag 900 forintot kóstált. A szarvasi Molnár Mónika szerint is érdemes eljönni a kaposvári mézfesztiválra, ahol a vásárlók keresik a minőségi, finom terméket. A rendezvény szombaton reggel kilenc órától térzenével folytatódik a Kossuth téren, a Méz Lovagrendek – a Mézkirálynővel – tíz órakor vonulnak be, ezután újabb kulturális programok egészítik ki a fesztivált, s a katolikus gimnázium ad otthont a méhész regionális konferenciának.