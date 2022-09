Munkatársunk korábban lefotózta az elmúlt napok esőzése dacára is kilátszanak homokszigetek Balatonlelle és Balatonboglár partja közelében a vízből.

A vizugy.hu adatai szerint a siófoki vízmércénél a Balaton vízállása kedden 69 centiméter volt. Ami még az augusztus végi 78 centiméterhez képest is jelentős csökkenés. Az elmúlt napok esőzése dacára is kilátszanak homokszigetek a part közelében a vízből Balatonlellén és Balatonbogláron. A vízi madarak számára kiváló napozóhelyet biztosítva a szeptemberi napsütésben. A nyáron arra is volt példa az alacsony vízállás miatt, hogy egy vízbe tervezett koncertet a déliről az északi partra tettek át, ugyanis a vízi színpad nem lett volna biztonságos ilyen kevés vízben. A tó vízszintje drámaian alakul a szakemberek szerint, de várhatóan a következő hetekben az évszaknak megfelelően számíthatunk utánpótlásra csapadék formájában. Idén tavasszal vízre tették az első új balatoni kompot. A jármű a tervek szerint a Sión keresztül érkezett volna Siófokra, de az alacsony vízállás miatt ezt nem tudták végrehajtani, pedig szerette volna a Balatoni Hajózási Zrt. már nyáron szolgálatba állítani az új járművet. Idén ősszel sem voltak eddig ideálisak a körülmények, hogy Komáromból le tudják úsztatni az új kompot.