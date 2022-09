Elkelt a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő, miután az önkormányzat kénytelen volt áruba bocsátani a tulajdonrészét. Hónapok óta befektetőt kerestek, miután a fürdő már nem tudta kigazdálkodni a növekvő működési költségeit, és emiatt szeptembertől bezárt. Az előző tulajdonos távozott, mert korábban a Somogy Megyei Kormányhivatal semmissé nyilvánította az eljárást, amelynek végén birtokba jutott. Az új pályázatra egyetlen ajánlat érkezett, mert bár a nyílt beszerzési eljárásban három pályázó is jelezte részvételi szándékát, de végül egyetlen jelentkező, a barcsi székhelyű Bau-Lizéna Kft., fizette be a hárommillió forintos pályázati díjat az önkormányzat számlájára, és adott be érvényes pályázatot. Két tárgyalásos kör után 140 milliós vételárban állapodtak meg a felek, majd ezt a község képviselő-testülete is jóváhagyta. A vételár megfizetése tartalmazza a Thermál-Fürdő Kft. tartozásainak átvállalását és megtérítését is, valamint az érvénytelennek nyilvánított előző adásvételi szerződés miatt az előző vevő követeléseinek kielégítését is. Az adásvétel után hamarosan folytatódhatnak a fejlesztések, mert megállapodás szerint az eljárás jogerőre emelkedésétől függően, de legkésőbb november elsejéig a pályázó megkezdi a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének első ütemét 300 millió forint értékben. Harasztia Attila, Csokonyavisonta polgármestere az eladásról elmondta, hogy a fürdő és a település működőképességének megőrzése és a fejlesztés volt a cél, és az utóbbi években erejükön felül dolgoztak azon, hogy üzemeltetni tudják a fürdőt.