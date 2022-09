– Egy életművet áldozott a nyulakra. Hogy vetődött erre a területre? Miért nem tyúkokkal és egyéb szárnyasokkal foglalkozott? Vagy ez a terület már foglalt volt Horn Péter akadémikus által?

– Amikor Gödöllőn az egyetemet végeztem, diplomadolgozat-témát kellett választani. Könnyű utat választottam, mert a házi nyúlhoz az államvizsga-bizottság tagjai sem biztos, hogy értettek. Ki gondolta volna akkor, hogy ez az állatfaj fogja meghatározni az életemet, kutatási és oktatási tevékenységemet? Egyébként, amikor 17 éves munkaviszony után a gödöllői kutatóintézetből Kaposvárra szerettem volna jönni, Horn Pétertől kértem és kaptam segítséget.

– Van, aki viszolyog a nyúlhústól, pedig különösen egészséges étel. Kiváló fehérjeforrás, ráadásul alacsony a zsírtartalma. Mi magyarok miért nem fogyasztunk több nyúlhúst? Csak az ára kedvetlenít el bennünket?

– Évtizedekkel ezelőtt, amikor a pályámat kezdtem, még sokan tartottak nyulat. Nemcsak vidéken, hanem városokban, sőt még Budapest külső kerületeiben is. Olcsó, sok ember kedvenc húsfélesége volt. Ahogy a telepek nagysága nőtt, a ketrecek korszerűek lettek, a tápok etetése vált általánossá, a nyúlhús pedig egyre drágább lett. Az ár pedig meghatározza a vásárlók döntését.

– Ha választania kellene egy sültkacsa-comb vagy egy rozmaringos nyúlgerinc közül, melyiket emelné a tányérjába?

– Szívesen eszem nyúlhúst, de feleségem kacsasültjét nem cserélném el.

– A világ egyik legeredményesebb nyúltenyésztési kutatási központjának létrehozása az Ön nevéhez fűződik. Amikor Kaposváron az elképzelés tetté vált, nem akarták elgáncsolni?

– Mindenki azt hiszi, hogy töretlenül ívelt fel a pályám. Sajnos, még néhány vezető sem nézi jó szemmel, ha valaki túl sokat dolgozik, különösen, ha náluk jobban teljesít. Néhány nagy gödröt azért ástak. Egyik esetben Magyarországot is el akartam hagyni. Korábban volt, amikor ilyen esetben padlóra kerültem, de ma már lesajnálom azokat, akik keresztbe akarnak tenni. Mindig azt mondtam, ledolgozom őket. Erre most is képes lennék, de már nem akarok mások helyett dolgozni.

– Mennyire fejlődőképes a nyúlágazat Magyarországon?

– Bár nálunk nem sok nyúlhús fogy, de Magyarország a világ legtöbb nyulat exportáló országai közé tartozik. Mivel Németország és Svájc jelentős piacunk, és ott nagyon kényesek az állatjóllétre, ezért olyan, mondhatni luxus tartási rendszereket kellett létrehozni, ami az ő elvárásuknak is megfelel. Minden esélyünk meglenne arra, hogy a továbbiakban is előkelő helyen maradjunk, de a mostani takarmány- és energiaárak drasztikus növekedése és a kereslet csökkenése súlyosan érinti ezt az ágazatot is.

– Kutatásban hol állnak a magyarok?

– A világ 5–6. legaktívabb kutatócsoportja lettünk és teremtettük meg az egyik legkiválóbb kutatási helyszínt Kaposváron. Három nyúlfajtát állítottunk elő. Az ország tenyésznyulainak legalább fele kaposvári eredetű. Több mint 30 éve CT-vel vizsgáljuk őket, az így nyert adatokat felhasználjuk a nemesítésben; a Pannon fehér a világ legjobb hústermelő fajtája. A tartási módszereket össze lehet hasonlítani, akár 24 órás videófelvételek értékelésével. A különböző hőmérséklet, vagy a megvilágítás hatása is vizsgálható. A világ egyik legnagyobb nyúltelepével dolgozunk együtt. Ezek a feltételek tették lehetővé, hogy vezetésemmel 15-en szereztek PhD-fokozatot, de legalább még 10–12-en mások témavezetésével szerezték meg nyulas témában ezt a tudományos fokozatot. Egykori PhD-hallgatóim és közvetlen munkatársaim közül négyen lettek az MTA doktorai. Mindegyikük dolgozott nyulakkal, de saját kutatási területük volt. Mindez egyedül nem ment. A cikkeim szerzői között közel 200 magyar, és 25 országból mintegy 100 külföldi kolléga és hallgató található. Büszke vagyok arra, hogy Kaposvár nevét a világon szinte minden nyulas kutató ismeri.

– Az elmúlt évtizedekben szé­leskörű publikációs tevékenység fűződött a nevéhez. Vannak még fehér foltok a „nyúltudományban”?

– Ha az ember egy kísérletet befejez, több új kérdés merül fel benne. Persze csak akkor, ha valóban kutató. A tartás–állatjóllét–viselkedés még mindig aktuális terület, de például itt van az antibiotikumos és más gyógyszeres kezelések csökkentése, majd kiváltása, ami nagyon nehéz feladat elé állítja a kutatókat. A globális felmelegedés, a hőstressz negatív hatásának csökkentése is egy szép terület. Még egy-két évtizedre lenne ötletem.

– Mi foglalkoztatja most azon túl, hogy a szobafestő nem érkezett meg lakásukba az ígért időre?

– Most egy nagy pályázat zárójelentésének ellenőrzése során feltett kérdésekre válaszolok. Szeptember közepén lesz a Magyar Tudományos Akadémián a székfoglaló előadásom, mert májusban rendes taggá választottak. Utána külföldi vezető szakembereknek tartok előadást. Az egyetemen, mint professzor emeritus dolgozom, az Akadémiától is bőven kapok feladatot. A munka intenzitása csökkent, ugyanakkor unokáimmal többet tudok foglalkozni, mint hajdanában a lányaimmal.



Fotós: Kovács Tibor

Málta az első

A kitüntetett professzortól megkérdeztük azt is, hol fogyasztják a legtöbb nyúlhúst. Így válaszolt: egy kis szigetországban, Máltán. A spanyolok, az olaszok és a franciák tradicionális nyúlhús-fogyasztók, de sajnos náluk, főként a fiatalok körében csökken az elfogadottsága. Statisztikai adatok szerint Kína állítja elő a legtöbb nyulat, de már az egy főre eső fogyasztásuk is jelentős.



Szendrő Zsolt akadémiai székfoglalójára készül...