- A somogyi tűzoltók új tevékenységévé vált a vihar megrongálta tetők fóliázása – mondta Wéber Antal dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, mert sokat pusztított a jég megyénkben. Egy év alatt 900 tűzesethez és 1586 műszaki mentéshez kellett vonulniuk, de a legolcsóbb tűzoltás mindig a prevenció, jelentette ki.

Fotós: Lang Róbert

Sírva ment be egy tanárnő a rendőrségre, hogy ellopták az osztálypénzt, amiből kirándultak volna a gyerekek, ezek után a rendőrség hajóval vitte az osztályt Tihanyba – erről az esetről Molnár Gábor rendőr dandártábornok, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője beszélt azt példázva, hogy mennyire fontos az országosan egyedülálló áldozatvédelmi szolgáltatásuk, amellyel már 1600 sértettnek segítettek. 2021-ben kiváló évet zárt a rendőrség, csökkent a bűncselekmények száma, mindössze tíz rablást, és egy három autólopást tartottak számon. Gyenesei István (Somogyért) azt kérdezte, hogy a tűzoltóság és a rendőrség az emelkedő energiaköltségek mellett tudja-e a tartani a színvonalas munkát, és romolhat-e a közbiztonság a gazdasági válság miatt. A 2022-es évük is jó lesz, de már növekvő bűncselekményszámmal számolnak, és felkészültek erre, válaszolta Molnár Gábor. A rendőrség is megkezdte a spórolást, például megszüntetik, hogy Zákányban egy háromemeletes épületet fűtöttek két iroda fenntartásáért.

Lukács Bence (Jobbik) a települési önkormányzatok energiaköltségeiről érdeklődött. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a 246 somogyi település eltérő helyzetben van, mert más-más a szerződésük a szolgáltatóval. Ott vannak jobb helyzetben, ahol tavasszal sikerült megkötni az új éves szerződéseket, így járt jól Nikla és Lelle. A megyei önkormányzatnál is fokozott energiahatékonysági intézkedéseket vezettek be. Két éve januárban még havi 15 ezer köbméter gázt használtak el, tavaly 10-et, az idén már csak nyolcat.

Lemondott az ellenzéki képviselő a mandátumáról

A közgyűlésen bejelentették be, hogy Balla Péter (Momentum Mozgalom) szeptember 30-i hatállyal lemondott megyei közgyűlési tagságáról, az utódjáról 30 napja van nyilatkozni a jelölő szervezetének. Rákóczy Attila (DK) javaslatára a vármegyeházára kitűzik majd az uniós zászlót, ennek legkorábbi időpontja a felújítási munkák miatt 2023 tavasza lehet. A képviselő javasolta azt is, hogy a Közút munkájáról is hallgassanak meg beszámolót. A közgyűlésen szó esett a közlekedési helyzetről is. Molnár Gábor nem tagadta, hogy ezen a téren van még a rendőrségnek tennivalója: hiába vetettek be az ellenőrzéseiken drónt, civil autókat, mértek menetből sebességet, mégsem sikerült visszaszorítani az ittas vezetők számát, ami magasabb az országos átlagnál.