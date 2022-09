Már tizenöt éve vigyáznak a helyiekre és a turistákra a gyermekmentők, idén augusztus 21-ig teljesítettek szolgálatot Balatonlellén és hatvan kilométeres körzetében. A huszonöt tagú személyzet év közben Budapesten, Győrben és Pécsen dolgozik, nyaranta pedig pár napos turnusokban váltják egymást a Balaton partján. – Autónkban a felszerelés változatlan, van minilabor, mobil ultrahang, újraélesztő készülék, intubáláshoz szükséges eszközök, csontfúró és gyógyszerek – mondta el Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai vezetője. Hozzátette: az orvosi műszerek kiegészültek csecsemőt rögzítő traumás készülékkel is, így már a legkisebbeknek is a legmodernebb eszközzel tudnak segíteni. A riasztásokat a 104-es számról kapják, a kaposvári irányítási csoport hívja őket rádión.



Korábban a helyi önkormányzat biztosított helyet számukra, idén már új bázisukról indult gépjárművük, ahol helyben is ellátást biztosítottak. – A nyári szezonban 200 esetben vonultunk, és hatvan ambuláns beteg érkezett hozzánk – emelte ki Gesztes Éva. Hozzátette: az esetszám hasonló volt a korábbi évekhez képest. – Vízi, közlekedési balesethez is riasztottak minket, de sok allergiás reakció, epilepszia, lázgörcs és belgyógyászati rosszullét is előfordult – sorolta a szakmai vezető. Kiemelte: kevesebb esetben riasztották őket alkoholt vagy drogot fogyasztó fiatalhoz, valamint napégés, kiszáradás miatt, viszont a vízi balesetek száma nem csökkent, volt, akin már nem tudtak segíteni. Továbbra is sok a kerékpáros baleset, még mindig kevesen használnak védősisakot kerekezés közben.



– Szeptemberben még alkalmanként a Balatonnál lesznek a mentősök, szakápolók, orvosok, jövőre június végén kezdik a tizenhatodik szezont.

Fotó: MW

Tizenegyen fulladtak a Balatonba



Június első napjaiban egy 17 és egy 18 éves bódvalenkei fiú eltűnt a Balatonban. A harmadik fiatalnak egy csónakos segített partra jutni, miután meghallotta a segélykiáltásait. Mindkét fiatal holttestét a vízirendőrök találták meg a tóban. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársainak bőven akadt tennivalójuk idén nyáron. Tájékoztatásuk szerint 175 esetben 323 személyt kellett kimenteniük a tóból. A bajba kerültek között volt SUP-deszkás, fürdőző és több vitorláson utazó is. Idén tizenegyen fulladtak a tóba, rajtuk már nem tudtak segíteni. A tavalyi év azonos időszakában tizenhatan vesztették életüket a tóban.