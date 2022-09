Nem áll meg az élet a balatoni hajózásban ősszel, csak némiképp átalakul. Szeptember 12-től őszi menetrend szerint járnak a hajók, vagyis a nyári 11 helyett 6 útvonalon 7 kikötőből járnak a hajók.

Szeptemberben 15 százalék kedvezményt biztosít a hajózási társaság azoknak, akik online váltanak jegyet és promóciós kódot használnak.

Szeptemberben szombatonként 11 órakor Kulthajók indulnak Keszthelyről, és október 8-án balatoni vendéglátóhelyek kínálatából lehet kóstolni a Gasztrokomp fedélzetén.

A BAHART a megújult menetrend mellett több új programhajóval is várja az érdeklődőket az őszi időszakban. Szeptember 9-én a Balaton közepén, a Badacsony katamarán fedélzetén a New Level Empire zenekar ad koncertet, mely során hallható lesz az Áthajózhatnánk című BAHART dal is!

A kompok az utóidényi menetrend szerint szeptember 11-ig Szántód felől 6 óra 40 perc és 21 óra 20 perc között, Tihany felől 7 óra és 21 óra 40 perc között negyvenpercenként, nagy forgalom esetén sűrűbben járnak.