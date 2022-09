– A somogyi méhészeken kívül tolnai, baranyai és zalai tagtársakat is várunk, s Erdélyből is jönnek – mondta Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón. – Az utóbbi időben fokozatosan nőtt a mézeladás, s szerintem ebben fontos szerepe lehet a kaposvárihoz hasonló fesztiváloknak, rendezvényeknek is. Bizakodásra ad okot, hogy egyre többen közvetlenül a termelőktől vásárolnak mézet.

Minőség, biztonság és kedvező ár: az elnök szerint alapvetően ez szól a termelői méz mellett. Hazánkban évente közel 40 ezer tonna mézet állítanak elő, ebből Somogyban átlag 2000-2200 tonnát. A belföldi mézfogyasztás – fejenként, évente – nagyjából 1,2 kiló, az európai uniós átlag közel 1,8 kiló, míg Németországban csaknem 2,2 kiló felett van. Mészáros János azt mondta: a két napos kaposvári mézfesztivál hivatalos megnyitóját pénteken 14 órakor tartják, s a Múzeum előtti színpadon fellép a Paris Gitano zenekar, a La-No-Live együttes és az NDC Urban is. Szombaton kilenc órától folytatódik a program, a Mézkirálynővel tízkor vonulnak fel a méz lovagrendek, a fesztiválhoz kapcsolódva rendezik meg a 15. Zselici méhész regionális konferenciát és szakvásárt.

A Kaposvári Mézfesztivál programja - 2022.

Időpont: 2022/09/16 - 13:002022/09/17 - 09:00

XVI. KAPOSVÁRI MÉZFESZTIVÁL

2022. szeptember 16. (péntek)

13.00 órától A Múzeum előtt Paris Gitano zenekar játszik

14.00 órakor Megnyitó a Kossuth téren:

– A Kaposvári Honvédzenekar bevonulásával a Fő utcán a Kossuth térig.

– A Kaposvári Mézfesztivált megnyitja Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere

14.10 órától Danze del Amor gyermekcsoport fellépése

14.30 órától Neuer Rosenchor német kórus és a HERZ-SCHMERZ-KAPELLE zenekar műsora

Karnagy: Lakos Sándorné

Zenei vezető: Harsányi László

A Múzeum előtti színpadon

15.00 órától Paris Gitano zenekar

16.30 órától LA-NO-LIVE Együttes: retro-party

18.00 órától NDC URBAN táncegyüttes műsora

2022. szeptember 17. (szombat)

9.00 órától Térzene a Kossuth téren

A Kaposvári Fúvószenekar műsora

10.00 órától A Méz Lovagrendek bevonulása a Mézkirálynővel.

• Köszöntő. A Zselici Méhész Egyesület Elnöke üdvözli a vendégeket.

• Ünnepélyes fesztiválköszöntő. Beszédet mond: Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere

• A 2022. évi Mézkirálynő, Mohácsi Klaudia köszöntője

• Bross Péter, az OMME elnöke köszönti a megjelenteket

• A 2022. évi termelői mézeket megszenteli, és a mézlovagokat megáldja Varga Péter plébános

• A Méz Lovag Rendek ünnepélyes felvonulása a Fő utcában, a Liszt Ferenc Zeneiskola dob-együttesének kíséretével.

15.00 órától NITA DANCE MODERN műsora

16.00 órától Kercseligeti Klub: Néptánc

Kisgyaláni Nőegylet: Tánc

Kaposvári Dalárda: Népdalcsokor

Német Kórus: Őszirózsa

Harmonikán kísér: Kerekes László

Taszári Kultúrkör: Mézes dalcsokor

Szentgáloskéri Citerás és Hagyományőrző Egyesület: Népdalcsokor

Nagyberki Nyugdíjasklub: Keringő

17.00 órától EleveN gyerekzenekar

18.00 órától HUGO’S ROCK BAND MŰSORA

Közben A Rajzpályázat eredményhirdetése

A RENDEZVÉNYEK IDEJE ALATT A KAPOS HOTEL MÉZES ÉTELEKET KÍNÁL AKCIÓS ÁRON!

XV. Zselici Méhész Regionális Konferencia és Szakvásár

A szakvásár reggel 8 órától látogatható!

Az előadások: 2022. szeptember 17. 14 órától kezdődnek

Helyszín: Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

Kaposvár, Zárda utca 2.

Előadók:

Bross Péter Méhészeti aktualitások

Lászka István Attila A magyarországi méhlegelők méhész-erdész szemmel.

Az akácerdők jövője

Tóth Péter Méhegészségügyi kérdések-2022

Dr. Rusvai Miklós Méhészeti és emberi vírusok

Az előadások folyamatosan zajlanak kb. 45 perc előadás és 15 perc kérdés és válaszadási idővel.

Egész napos programok pénteken és szombaton:

– Mézvásár, a kiállítók sátraiban.

– Méhészeti termékek /mézeskalács, viaszgyertya, propoliszos készítmények stb./ kiállítása és vására.

– Kézműves játszóházak

– Mézkóstolók, a mézfajták bemutatása.

– Rajzkiállítás a gyermekek rajzaiból.

– Önkéntes Véradás 2022. szeptember 16-én, 13.00-16.00 óráig a Kapos Hotelben!

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!