Az utószezonban is nagyon sokan, 230 ezernél is többen utaztak vonattal a Balatonhoz, illetve a tóparti állomások között. Ez a tavalyi nyárutót tekintve 27 százalékkal több utast jelent, de még a járvány előtti utolsó évhez képest is 22,5 százalékkal jobb eredmény.

– Május közepétől szeptember közepéig a kiemelkedő, összességében közel hárommillió utas a tavalyi, szintén teljes szezon évtizedes, kétmilliós csúcsát nagyságrendekkel meghaladta – derült ki a MÁV keddi tájékoztatójából. – Idén a fejlesztéseknek köszönhetően az ország minden korábbinál több régiójából lehetett átszállás nélkül eljutni a Balatonhoz vonattal és busszal.

Az utószezonban is jártak a Balaton felé az emeletes KISS motorvonatok. A déli parton közlekedő Bagolyvonatokat az idén is kedvelték az utasok, hétvégenként és a nagyobb fesztiválok idején éjszakánként is több ezren utaztak velük.