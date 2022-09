Varga Eszter még 2020 szeptemberében kezdte meg az egyetemi tanulmányait a New York-i St. Francis Brooklyn College Economics Finance szakán, magyarul pénzügy és számvitel szakán. Az egyetemi csapatban kosárlabdázik divízió I.-ben. Az együttes az előző szezonban jól szerepelt, az alapszakasz végén a másodikak lettek, az egyetem történetében pedig rekord­mennyiségű győzelmet szereztek, összesen tizenhármat. Bár nem indult szerencsésen az évük, mert a konferencia mérkőzések kezdetén covidos lett a csapat, így az első két összecsapásuk elmaradt. Ezeket a későbbiekben nem pótolták be, ezért rögtön két vesztes meccsel indítottak. A rájátszásban nem jutottak tovább, két ponttal kaptak ki egy kemény, küzdelmes találkozón, így az idény vége nem úgy sikerült, ahogy szerették volna.

Szerinte a kinti játék sokkal fizikálisabb, mint a magyar, emellett egyénileg lehet sokat fejlődni az egyetemi kosárlabdában. Ez a külső dobásaiban érződik, illetve a szabályos védekezésben. Az első éve fiatal külföldiként nehéz volt, de a második végére már minden téren érezhető volt a fejlődése. A tavalyi keretben sok végzősük volt és rajtuk kívül is többen távoztak, szinte teljesen új csapatot kellett építeni az idei szezonra, ezért hét új érkezőjük lesz. Köztük vannak újoncok és transzfer játékosok. A távozók között ott volt Horváth Fruzsina is, aki Varga Eszterrel együtt utazott ki Amerikába, ő másik egyetemet választott magának. De Eszter nem marad egyedül magyar, Altmann Anna is erősítésnek érkezik a csapatba. Az erőviszonyokat nehéz megmondani, azért is, mert változik a konferencia összetétele, lesz új együttes a mezőnyben és távozó is.

Tavaly és idén is meghívót kapott az U23-as 3x3-as válogatottba, de végül idén nem került be a Nemzetek Ligája keretbe, azonban lehetőséget kapott a felnőttválogatottban és az elitsorozat, a FIBA 3x3 Women’s Series versenyein.

– Csalódott voltam, hogy nem kerültem be az NL-keretbe, viszont utána nem sokkal jött Földi Attila megkeresése, hogy csatlakozzak a felnőttválogatotthoz – mondta Varga Eszter a wbasket.hu-nak. – Először az edzéseken vettem részt, hogy beleszokjak a közegbe, bár az elvek ugyanazok, de van azért különbség az U23 és a felnőtt között. A bécsi felkészülési tornán mutatkozhattam be. Itt Révész Luca térdsérülést szenvedett, ő Böröndy Vivien, Papp Dia és Tóth Franka mellett a mongóliai utazó keret tagja volt. Egy héttel az utazás előtt derült ki, hogy nekem kellene helyettesítenem őt. Saját szemszögből persze örültem a lehetőségnek, de annak nem, hogy milyen áron kaptam meg. Tóth Franka pedig végül betegség miatt nem utazhatott velünk.

– Végül rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam, jól éreztük magunkat és jó eredményt értünk el – hangsúlyozta. – Közönségkedvenc csapat lettünk azzal, hogy hárman küzdöttünk. Szakmai oldalról sok tapasztalatot adott, hogy egy ilyen szintű tornán vehettem részt. Remélem sikerült bizonyítanom, hogy nem azért voltam ott, mert nem tudott jönni más, hanem tényleg van keresnivalóm a felnőtt mezőnyben is. Célom, hogy így folytassam és megerősítsem a helyemet a jövőben is.

Szeptember másodikán folytatódott a 3x3-as szezon, ezúttal Montrealba utaztak a FIBA 3x3 Women’s Series versenyre. Ez az egyik, ha nem a legerősebb torna. Tizenkét csapatos volt a mezőny, köztük USA-val, Kanadával, Spanyolországgal, Franciaországgal és Németországgal. A magyar válogatott Farkas Petra, Hegedűs Janka, Papp Dia és Varga Eszter összeállításban lépett pályára a tornán. Először Kanadával csaptak össze, ahol 21–11-es vereséget szenvedtek. Azonban a sorsdöntő mérkőzésen 19–17-re legyőzték Hollandiát, így bejutottak a negyeddöntőbe, mivel mindkét együttes kikapott Kanadától. Ezen a találkozón szerezte meg Varga Eszter az első pontját. A negyeddöntőben Franciaország U24-es válogatottjával vívtak meg. Hatalmas csatában végül 14–10-re maradtak alul, ezzel a nyolcadik helyen zártak és nem lehettek ott a konstancai nagydöntőben, ugyanis a közvetlen rivális Düsseldorf ZOOS 11–8-ra felülmúlta az Egyesült Államokat és ezzel megszerezte az utolsó kiadó helyet. A tornát végül a házigazda Kanada nyerte meg.