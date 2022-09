Csicsai László Viktor a település polgármestere lapunknak elmondta, a 300 négyzetméteres központban vártorony, szabadulószoba és virtuális terem is épül. A beruházás célja, hogy a Balatontól hét kilométerre fekvő mintegy 550 lelkes településre a nyári szezonon kívül is, minél több turistát csalogassanak. Csicsai László Viktor kiemelte, azért most állnak neki a beruházásnak, mert a közbeszerzési eljárás elhúzódott. A kivitelezőnek hét hónapja van arra, hogy elkészüljön, ezért várhatóan tavasszal adják majd át az új létesítményt.

A polgármester hozzátette, a látogató és élményközpont központ komoly lökést adhat a turizmusnak. Jelenleg is sokan érdeklődnek a településen található várrom, madárkert és dinópark iránt. A várat évente 20-25 ezren, a madárkertet 15-17 ezren keresik fel.