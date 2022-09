– A HPV okozta megbetegedésekkel szemben a szexuális élet megkezdése előtt beadott oltás a leghatékonyabb – mondta el a Gerecs Eszter kaposvári iskolaorvos. A legújabb oltások már a humán papillomavírus 9 típusa által okozott betegségek ellen adnak védettséget, ezért javasolja a vakcina felvételét a fiataloknak.

Annak idején a kaposvári önkormányzat az országban elsőként támogatta a HPV elleni oltást, majd pár esztendő múlva állami támogatást lehetett rá kapni, ahogy a bárányhimlő elleni oltásra is.

Az idei tanévben is kérhetik a szülők a humán papillomavírus (HPV) elleni ingyenes védőoltást a hetedikes lányoknak és fiúknak – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ lapunkkal. Az oltás beadásához szükséges szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 12-ig kell leadni az iskolában. A védőoltást az idén is iskolai kampányoltás keretében adják be. Az első dózist idén októberben, a másodikat jövő év áprilisában. A 7. évfolyamos lányok számára már a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően térítésmentesen elérhető a HPV elleni védőoltás, a 2020/2021-es tanévtől kezdődően pedig már a fiúk is kérhetik a beadását.

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta: több mint nyolc éve kaphatják Kaposváron ingyenesen a hetedikes gyerekek a HPV-oltást. Először a város, majd az állam támogatta a vakcinákat.

– A Kodály-iskolában 68 jogosult lány és fiú diák szüleinek küldtük ki az értesítést, szeptember 12-éig kell jelezniük, hogy kérik-e az oltást, évek óta azt tapasztaljuk, hogy szinte minden tanulónak igénylik – tette hozzá a főigazgató. Az oltást az iskola védőnője koordinálja, majd egy megadott időpontban ősszel kapják meg a diákok az első védővakcinát.





Fotó: MW

Többféle rákbetegséget okozhat a vírus



A humán papillomavírus (HPV) az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő kórokozó, körülbelül 630 millió fertőzöttel szerte a világon. A nem rákkeltő típusok szemölcsöket okoznak a bőrön, a külső nemi szerveken.

A rákkeltő típusai a hámban, nyálkahártyában úgynevezett „rákmegelőző” és „rákos” elváltozásokat okozhatnak, például a gége-, garat- és szájüregi rákok mintegy 50 százalékának háttérében ez a vírus áll. A méhnyakrák a nők daganatos eredetű halálozásának második leggyakoribb oka világszerte.

Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot ellene, ezáltal a szervezetünk képes lesz kivédeni a fertőzést.