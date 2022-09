Van olyan pékség az országban, amelyik 650 ezer forintért csábít dolgozót a főváros közelében. A kiemelt fizetés mellé 13. és 14. havi juttatást is adnának a szakembernek.

– Somogy megyében ekkora összeget lehetetlen adni, ez egy álomfizetésnek számít – mondta Ojtó Lajos, a kaposvári Slendy Pékség tulajdonosa. – Ahhoz, hogy ennyit lehessen fizetni, az is kellene, hogy a nagyobb áruházakban ne süssenek helyben pékárut, hanem kizárólag a pékségek árulhassanak termékeket – hangsúlyozta Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa. Elmondta, náluk is hiány van a pékekből. Jelenleg két szakembernek tudnának munkát adni. A régi dolgozókat is nehéz megtartani, mert jobb fizetésért máshol próbálnak szerencsét, de sok esetben visszatér az „elcsavargott” munkaerő.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke megkeresésünkre elmondta, több ezer pék hiányzik az országból. Rajtuk kívül árukiadóra és gépkocsivezetőre is szükség lenne. – Sajnos szenved a sütőipar. A képzett pékek egy része a jobb fizetés miatt külföldre ment dolgozni – hangsúlyozta Septe József.

– Az utánpótlással is baj van, mert a fiatalok körében nem igazán népszerű ez a szakma. Éjjel és hétvégén is dolgozni kell, ami nem vonzó a számukra. Azt gondolom, hogy gyökeres változásra lenne szüksége a sütőiparnak. Olyan jól jövedelmező szakmának kellene lennie, mint Ausztriában és Németországban – emelte ki a Magyar Pékszövetség elnöke. Septe József hozzátette, a megyében egy pék átlagosan 200–250 ezer forintot keres havonta.





Fotó: Lang R.

Egymillióért talán



Tóth Tamás, a Desedai Pékség ügyvezetője lapunknak elmondta, nemrég hirdettek meg egy pékállást, de egyetlen szakképzet dolgozó sem jelentkezett. – Még fejvadászok is megkerestek bennünket, hogy segítenek – mondta Tóth Tamás. – Ha egymillió forintot kínálnék, arra talán jelentkezne valaki. Sajnos fiatalokból is kevés van. Néhány évvel ezelőtt harmincan kezdtek el péknek tanulni, de a vizsgán már csak hárman voltak.