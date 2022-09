Ma már annyi a megrendelés, hogy még két gépet kellett munkába állítaniuk.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester elmondta: a gépvásárláshoz sikerült kigazdálkodniuk több millió forintot, így már rövidebb határidővel tudják vállalni a megrendeléseket. – Folyamatosan dolgozunk, leginkább hímzett logókkal ellátott pólók, törölközők és táskák készülnek – tette hozzá a polgármester. Megjegyezte: a kosárfonással sem hagytak fel, folyamatosan készülnek a szebbnél szebb fonott áruk, amelyet a helyi kézműves boltjukban árulnak a környékbeli települések portékái mellett és online is rendelhetőek. Augusztusban pedig újabb kosárfonó képzés indult a településen.

– Lassan egy hónapja, tizenöt résztvevővel zajlik a tanfolyam a kormányhivatal szervezésében Kelevízen, s reméljük, hogy a mára ismertté vált kelevízi kosár készítőinek utánpótlása biztosítva lesz ezzel képzéssel – mondta el a polgármester. Ősszel is több kézművesvásárban, kiállításon mutatják be fonott termékeiket. A hétvégén a bjelovári vásárban voltak és október első napjaiban a Nemzeti Vágtán is bemutatkoznak kézműves termékeikkel.