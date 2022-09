Egyre jobban zeng az erdő a gímbikák nászénekétől ezekben a napokban. Az általunk megkérdezett vadászok azt mondták: korábban is bőgtek a szerelemtől felajzott bikák, de csak szórványosan, mostanra viszont sorra elfoglalták tradicionális bőgőhelyeiket a koros, ivarérett hím­egyedek. – Nálunk hagyományosan szeptember 9. körül kezdődik a szarvasbőgés, ennek megfelelően egyre több egyed hallatja a hangját – mondta Udvaros Zoltán látrányi és bonnyai vadásztársasági elnök. – Szerencsére a trófeás vadra van jelentkező vendég is – tette hozzá –, eddig három kisebbet sikerült kilövetni osztrák vendégekkel, ezek trófeája 7-8 kilós. A vadásztársasági elnök azonban abban bízik, hogy ennél nagyobb bikákat is sikerül terítékre hozni ebben a szezonban.

– Eddig három bikát ejtett el egy vendégvadász a törökkoppányi Íjász Vadásztársaság területén – mondta kérdésünkre Barkóczi István elnök. Hozzátette: az egyik trófea súlyát 10 kilósra, míg a másik kettő 7-7 kilogrammosra becsülik. A terv szerint ebben az időszakban még 6 gímbikát értékesítenek.

A Surján-Kapos Völgye Vadásztársaság területén négy gímszarvasbikát ejtettek el eddig vendégvadászok. – Hármat lebíráltattunk, kettő ezüst és egy bronz minősítést kapott – mondta kérdésünkre Sárhegyi Ottó, a vadásztársaság elnöke. – Az ezüstérmes bika nettó súlya 10,71 illetve 9,14 kilogramm, míg a bronzérmes bika trófeája 6,27 kilo­grammot nyomott. Számítanak még hasonlóan szép eredményekre, hiszen a vadászok látókörében van egy páratlan tizenkettes agancsú bika, aminek trófeasúlyát 9 kiló körülire becsülik. – Folyamatosan vannak vendégek szeptember közepéig, hiszen az igazi bőgés most indul be, hogy lehűlt az idő – mondta Sárhegyi Ottó. – Jól indult az idei bőgés, nem voltak olyan bizonytalansági tényezők, mint tavaly a Covid-járvány idején. Most járványügyi korlátozások nélkül jöhetnek a vendégvadászok. Ez látszik is a foglalásokon, hiszen a somogyi vadásztársaságoknál a német ajkú nimródokon kívül olasz és svéd is található. A Kaszó Zrt. területére felvidéki vadászok is jelezték érkezési szándékukat. – Eddig 11 bikát hoztak terítékre a területünkön, abban bízunk, hogy szeptemberben összesen 70-75 gímbikát sikerül elejteni – mondta Galamb Gábor vezérigazgató. – Az eddigi legnagyobb trófea 9,5 kilogramm súlyú volt. A hivatásos vadászok naptára teljesen megtelt erre a hónapra, tehát számítunk még érmes, nagy bikákra.

Fotós: Gschwindt Mark

Nem ajánlott ezt az időszakot választani túrázásra

A gímszarvas párzási időszaka általában augusztus végére, szeptember elejére tehető. Ilyenkor az ivarérett bikák felkeresik a hagyományos bőgőhelyeket, ahol jellegzetes torokhangot adva hívják magukhoz a borításra hajlandó teheneket. Komoly harc folyik ilyenkor a bikák között a párosodásért, ezért nem ritka, hogy a bikák agancsukat összeakasztva harcolnak egymással a lehetőségért. Mivel ebben az időszakban intenzív vadászat folyik a somogyi erdőkben, a természetjáróknak nem ajánlott ezt az időszakot választani túrázásra. A Sefag Zrt. vadászterületein augusztus 20-a óta van érvényben erdőlátogatási korlátozás, amely egészen szeptember 20-ig tart. Ekkor délután 3 és reggel 9 óra között nem látogatható a lábodi vadászterület. A többi területen szeptember 1. és 30. között van tilalom.