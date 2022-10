A levéltárban könnyebb megtudni, hogy a kutató mit találhat meg az interneten és milyen levéltári segítséget kaphat a családfa feltérképezéséhez. Nemcsak az anyakönyvekről van szó, hanem egyéb levéltári iratokról is, melyekben megtalálhatók a települési társadalmi kapcsolódások, hogy eleink mennyit adóztak, hol laktak, sőt az ingatlanok változásaira is találhat adatokat az érdeklődő.

A családfakutatói tanfolyamok mindig telt házzal működnek, 40-50 jelentkezővel. Most a korábban meghirdetett foglalkozásra jelentkezők gyűltek össze, a legtöbben még a Covid alatti jelentkezésüket tartották fenn.

– Először mindenki a saját családjában nézzen körül, és érdeklődjön, hallgassa meg az időseket, mert az ő történeteik a családi legendáriumban jelentik a kiinduló alapot – mondta Polgár Tamás, a MNL Somogy Megyei levéltárának igazgatója. – A tanfolyam vezetője, Jakab Georgina levéltáros azt szokta javasolni, hogy diktafont is használjanak ehhez. Adatokat is lehet gyűjteni, hogy mikor születtek, hol éltek a felmenők, ehhez fontos hogy kimenjünk a temetőbe és megnézzük a sírfeliratok születési és elhalálozási évek dátumait. Mindehhez kedvcsináló módszertant is nyújtanak a levéltárosok, pluszinformációkat adnak arról, hogy milyen levéltári anyagokat tudnak átnézni ahhoz, hogy az ősök életéhez még közelebb kerülhessenek. Vannak kutatók, akik folyamatosan kapcsolatban állnak a levéltárral, érkeznek kérdések és kérések, hol érhetők el a települések anyakönyvi kivonatai, többen elpusztult régi somogyi temetőket keresnek. A családfakutatói kurzus szerdán délután indult, és az se keseredjen el, akinek most nem sikerült bejutnia. A jövő év első felétől ugyanis újra meghirdetik, mert amíg van érdeklődés, addig csinálják. Az előadássorozat arra is jó, hogy minél több emberrel megismertessék a levéltárat, mert nemcsak köziratokat gyűjtenek, hanem érdekes magániratokat is, így gyakran hagyatékokból kapnak olyan iratokat, melyek történeti értéket képviselnek.

Hagyatékokat dolgoznak fel

Legutóbb egy iparos hagyatékot dolgoztak fel a XX. század elejéről, okleveleket, munkára vonatkozó számlákat és egyéb feljegyzéseket. A kaposvári főszolgabírói hivatal épületének egy fényképe is egy hagyatékból érkezett a levéltárba az 1930-as évekből, említette meg Polgár Tamás. Soha nem lehet tudni, hogy milyen érdekes irat, fotó vagy apró nyomtatvány jut be a levéltárba.

Fotós: Lang Róbert

Ezúton is felhívják a figyelmet arra, hogy senki ne dobja ki az örökölt iratokat, hanem a levéltárat bátran keressék e-mailben telefonon vagy személyesen, hogy a hagyatékot felmérjék. Nem biztos, hogy mindent átvesz a levéltár, de meg tudják mondani, hogy minek van történeti értéke. Ennek van tétje, mert a levéltáros sem tudja, hogy milyen fontos irat vagy kordokumentum kerülhet elő így.