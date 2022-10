A növényvédelmi szakmérnök évtizedek óta foglalkozik nemesítéssel, ennek a munkának köszönhetően még pink vagyis rózsaszín tök is akad a tarsolyában. A balzsamkörte más néven momordica dísz-és gyógynövény, de étkezéshez is felhasználják a zöld termését a köretekben. Kalmár Benedek keze alatt az asztali arany fajtától a huligántökig megfordul minden. Virágcsokorba valóan gyűszűnyire kicsinyíti a tököt, mert nála nem a méret a lényeg. Korábban ugyanis az óriástökökkel is foglalkozott, de kétszer műtötték már sérvvel, így felhagyott az emelgetéssel. Díszkukorica termesztő is, de Rádpusztán a tökfaragási tudományából adott ízelítőt a gyerekek segítségével, miközben a látogatók olyan ételeket kóstolhattak, mint a sütőtök krémleves pirított tökmaggal és tökmagolajjal vagy a tökös-mákos rétes.