A több mint 700 millió forintos, részben támogatott programban konzorciumi partnerként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) is részt vesz. Karcsai Dávid, az Energofish Kft. pályázati és innovációs menedzsere elmondta, olyan új anyaggal kísérleteznek, ami kiválthatja a horgászatban használt sörétólmot és más ólomnehezékeket. Erre azért van szükség, mert az európai vizekbe mára rengeteg ólom kerül. A pecások Németországban ma már sok helyen nem is használhatnak ólmot tartalmazó eszközt, de Magyarországon is vannak olyan tavak, ahol tiltják.

Karcsai Dávid hangsúlyozta, náluk is tonnaszámra fogynak az ólomból készült termékek. Ezt a fajta fémet tartalmazzák az etetőkosarak, de a műcsalikban, gumikukoricában is megtalálható. A pályázat részeként több hazai tó, köztük a Balaton üledékéből is vettek mintát a szakemberek, hogy megtudják mennyi ólmot tartalmaz a víz.

Az Energofish Kft. marcali telephelyén az ólom hatásaira vonatkozó tesztkísérleteket végeznek. Egy kisebb halastóban azt vizsgálják, hogy a vízben és a takarmányban fellelhető ólom hogyan hat a halakra. Karcsai Dávid kiemelte, olyan terméket szeretnének kifejleszteni, ami hasonló vagy nagyobb atomtömegű anyag, mint az ólom, azonban biztonságosabb a környezetre. A fejlesztési program 2023 februárjában zárul majd.