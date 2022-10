Fűtőpanelt beépítő autósiskola és napelemre várakozó gépkocsi-kereskedés: a cégek találékonyan próbálják lefaragni a kiadásokat, mielőtt beköszöntenek a súlyos mínuszok.

– Takarékoskodni kell, a gáz ára elszabadult, nálunk novembertől nagyjából tízszeresére nő a költség – hangsúlyozta Kovács Márió, a Kaposvár-Car Kft. ügyvezető igazgatója. – Szerencsére van napelemünk, ez némi segítséget jelent, ám így is minden szóba jöhető módon takarékoskodunk. Három ügyfélvárónk volt, ebből egyet novembertől megszüntettünk, a szalonban, ahol a gépkocsikat őrizzük, tavaly 20 fok volt, az idén nagyjából 16 fok lesz. Az irodákba új elektromos fűtőpaneleket rendeltünk, ezeket a héten vesszük át.

Csak erre a vásárlásra közel egymillió forintot fordítanak, ám az ügyvezető szerint az elszabadult költségek miatt nagyjából fél hónap alatt visszajön az ára. Az új fűtőberendezésnek köszönhetően folyamatosan biztosíthatják a 21 fokot a dolgozóknak. A következetes takarékossági program része, hogy egyetlen dolgozó sem hozhat otthonról a céghez fűtőtestet, éjszakára kikapcsolják az utcafronti udvari világítást, s a szalonban is lekapcsolják este a lámpákat. Kovács Márió azt mondta: még fontolgatják, hogy karácsony és január 2. között bezárják a szalont, s másfél hétre leállnak. Erre a cég fennállása óta nem volt példa.

A Kapos Autó Kft.-nél gázzal fűtik a fényezőfülkét, s minél több karosszériaelemet – ajtó, motorháztető, lökhárító – helyeznek el, amikor használják. Guzmics Gábor, a cég egyik tulajdonosa közölte: a takarékosság érdekében a korábbi 23 fokról 20 fokra visszavették a szalon hőmérsékletét, hasonlóan jártak el a műhelyben is. A Suzuki Karvalicsnál korszerűsítették a villamosenergia-hálózatot, LED-lámpákat szereltek fel, modernizálták a külső-belső világítást, s napelemet szerelnek fel.

Karvalics Ottó ügyvezető hangsúlyozta: az autószalonban csökkentik a hőmérsékletet, ám az irodákban folyamatosan megfelelő körülményeket teremtenek munkatársaiknak.

Fűtik a termet

– A fűtés korszerűsítésén gondolkodunk – mondta Horváth István, a nagyatádi Atád Autó Motoros Iskola ügyvezetője. – Gázzal fűtünk, novembertől nálunk is emelkednek a rezsiköltségek, ezért négy elektromos fűtőpanelt szerzünk be. Az átalakítást november végéig akarjuk megoldani, s 200 ezer forintba kerül majd. A két ügyfélfogadón kívül három tanterem is található az autósiskolában, ezeket a télen 22 fokra fűtik majd.