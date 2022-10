– Azt mondta, hogy a szabadegyetem szelíd válasz az önt ért támadásokra. Miért volt erre szükség?

– Kaptam hideget-meleget, de ezt is viselni kell. Több oka is volt az előadás megszületésének. A vezetésemmel választottuk szét az összenőtt bangladesi ikreket, ennek kapcsán több megnyilatkozást tettünk, hogyan segítette a Názáreti Jézus a műtétet, és meg kell mondjam, hogy ott csoda is történt. Fontos része volt ennek a 24 órás műtétnek a magyarországi háttérima, mert amikor a legkritikusabb helyzetbe jutottunk, százezer hívő adta át nekünk az ima erejét. Hogy miért lényeges ez most? Mert háború van, és a háború legnagyobb ellenszere, ha imádkozunk a vezetők megtéréséért és a harcok befejezéséért.

– Megállíthatja-e a harctéri golyót az ima?

– A történelem menetébe ritkán avatkozik be Isten, de ha igen, akkor kéri az emberek hozzájárulását. 1955-ben egész Ausztria imádkozott, és kivonultak az országból az oroszok. Az egész Fülöp-szigetek imádkozott Marcos, a diktátor távozásáért, és ekkor váratlanul lemondott. A kereszténység nagy próbája a szenvedés, de hasonlóan nagy próbája az ellenség szeretete. A nemzetek egymásnak feszülnek, de egy módja van a kilábalásnak: ha Jézus neve alatt egyesülünk, mert az mindenek fölött áll. Még a nem hívő testvéreinket is egyesíti, mert sokan Jézus emberségét elfogadják, ha az istenségét nem is, de megvan a közös nevező.

– Ezért a hozzáállásért is érték támadások?

– Jézus nemcsak a bűnösöket váltotta meg, hanem a tudósokat, a politikusokat, a sport és a művészetek világának embereit is. Az elmúlt két év küzdelme azt bizonyította, hogy a tudomány nem engedi leírni a nevét egy szakcikkben. Nem írhatom le, hogy a tudományos ötletek a bennem élő Jézustól származnak és imádkozás közben születtek. Két év harc után megírtuk a munkacsoportommal, és sikerült külföldön megjeleníteni, bár volt, hogy itthonról akarták meghiúsítani a cikk megszületését. Érdekes, hogy a saját hittestvéreimtől kapom a legnagyobb rúgásokat. De egy kereszténynek nincs joga és lehetősége megsértődni. Az utolsó pillanatig hajtani kell az ellenünk törők lelki üdvéért, mert ez tesz szabaddá.

– A kisfia elvesztése sem törte meg a hitét?

– Mindannyiunknak fejlődik a hite, az első fejlődési pont a tékozló fiú megtérése. Van, aki nagy disznóólat épít, van, aki kisebbet. Hát én elég nagyot építettem, és amikor már azt hittem, hogy én elég jó kis keresztény vagyok, akkor jött egy újabb megtérési lépcső a szenvedésen át. Nem várt szenvedés jött az életembe a legkisebb kisfiam tragikus elvesztésével egy átlagos vasárnap délután, amikor a keresztszüleit vártuk. Ha komolyan veszem a tanítást, akkor azt is komolyan kell vennem, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. De Uram, hogyan? Megfullad a 10 éves gyereked, az hogy válik a javadra? Hogy válhat az ukrajnai háború azok javára, akik ott szenvednek? Kiderült az én mikroéletemben, de 16 hónapot kellett rá várni, amíg depressziós voltam. Az imával jut el valaki arra a szintre, hogy tudja, minek kell átadnia magát.

– Közben jöttek a szakmai sikerek, igaz, hogy ezekhez a boncteremben gyakorolt?

– Ez egy része a szakmai tudásomnak, de ehhez is a Jóisten segített hozzá 19 éven át. Nem jó a halottakkal mindig együtt lenni. Ehhez meg kell érteni, hogy testben támadunk fel. Leonardo és kortársai 500 évvel ezelőtt állandóan ott voltak a boncteremben, de ők hittek a test feltámadásában.

– Hogy vannak most a bangladesi ikrek?

– A bangladesi ikrek megmentése szép eredmény. Lehetett volna még jobb is, de oda beköszönt a sátán is. Az egyik kislány jól van, bár bőrproblémái vannak. A másik gyermek is él, de nála már az is nagy csoda, hogy életben maradt, ám tudni kell, hogy súlyosan elmaradott állapotban van. Ezt tudomásul kell venni, de bízunk a további csodákban.

Visszatérően vezet missziót Nigériába

Csókay András idegsebész az elmúlt hat évben visszatérően vezet missziót Nigériába, novemberben ismét oda készül a munkatársaival. Árvaházakat, idősek otthonait keresik fel a kollégáival, emellett kezeli a szegényeket, sőt egy agydaganatos 12 éves fiún is végrehajtott már életmentő műtétet.

– Az afrikai körülmények embert próbálóak – mondta –, a rosszul felszerelt kórházban néha műtét közben elalszik a villany, és olyankor zseblámpával kell bevilágítani az agyba – mesélte. Az ottani helyzetet jól illusztrálja az is véleménye szerint, hogy ha kocsival közlekednek, akkor gyakran állítják meg őket útonállók a környéken. – A rablók ütik az autót, és határozottan pénzt követelnek tőlünk. Ilyenkor a missziós atya mindig letekeri az ablakot, és átnyújt egy rózsafüzért. Szerencsére eddig még mindegyik útonálló megelégedett ezzel a zsákmánnyal, és békével elmentek, megkímélve a papokat és az orvosokat.