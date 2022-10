Többen is jelentkeztek arra a pályázatra, amelyben a cég a nyerteseknek azt garantálta, hogy ha befizetik az 5000 forintos regisztrációs díjat, akkor két részletben 36 kilogramm színes gyurmát kapnak majd. Az elsőt augusztus elseje és 31-e között kellett volna leszállítania a vállalkozásnak, azonban ezt sokan nem kapták meg.

Így járt két mezőcsokonyai intézmény is. A helyi általános iskola második osztályos diákjai is várták, hogy megérkezzen az ajándék gyurma, de a szeptemberi tanévkezdésig semmit nem kaptak. Récseiné Gyánó Noémi a diákok osztályfőnöke lapunknak elmondta, a pályázatra az előző tanévben jelentkezett azért is, hogy a szülőknek ne kelljen megvásárolni a gyurmát. Az 5000 forintos regisztrációs díjat a saját pénzéből fizette ki. Récseiné Gyánó Noémi hozzátette, többször is próbálta felvenni a kapcsolatot a céggel, de nem érte el őket, ezért most feljelentést tesz a rendőrségen.

A mezőcsokonyai Csillagvár Biztos Kezdet Gyerekház azonban már túl van a feljelentésen. Marosi-Szijj Judit az intézmény vezetője lapunknak elmondta, ugyanúgy jártak, mint az egyik iskolai osztály, ezért tettek feljelentést a Kaposvári Rendőrkapitányságon. A gyerekháznak is a nyár végéig kellett volna megkapnia a 18 kilogramm színes gyurmát, a másik 18 kilót pedig jövő januárban.

– Jó lehetőségnek tűnt ez a pályázat, ezért is jelentkeztünk rá, de sajnos átvertek minket és a hozzánk járó családokat is – hangsúlyozta Marosi-Szijj Judit. – Az egyik édesanyától hallottunk erről a gyurmáról. Ő korábban már rendelt ettől a cégtől. Nagyon jó minőségű, nem morzsolódik, könnyű vele dolgozni és a gyerekek is szeretik. Ezért gondoltuk, hogy jelentkezünk a cég pályázatára – tette hozzá az intézmény vezetője.

Kerestük a gyurmával foglalkozó vállalkozást, hogy megtudjuk miért nem kapták meg a pályázók a csomagot, de nem értük el őket. Internetes oldaluk jelenleg is aktív, a főoldalukon azonban azt írják, hogy 2022.08.09-től nem fogadnak új megrendeléseket. A vállalkozás országosan is sokakat átvert. A károsultak egy Facebook csoportot is létrehoztak már, amelyhez csaknem 600-an csatlakoztak. Az üggyel kapcsolatban kerestük a rendőrséget. Válaszukban azt írták, Somogyból ez idáig egyetlen feljelentés érkezett.