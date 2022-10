Felvonulás ugyan nem volt, de a mintegy hatvan részvevő anélkül is igyekezett felidézni a szüreti mulatságok és különösen az egykori szüretek hangulatát. A régi szüretek gyakran többnaposak voltak, a szőlősgazda hozzátartozóin kívül rokonok, barátok is segítettek a szedésben. Hogy jobban menjen a munka, a pogácsa és a zsíros kenyér mellé jófajta óbort is kínáltak a felnőtteknek, a gyerekek pedig finom mustot iszogattak. A füredi rendezvény zenés mulatsággal ért véget.