Egy anya nagyon nehezen fogadta el azt, hogy súlyosan sérült gyermeke született. Amikor évekkel később belenyugodott volna a történtekbe, a gyermek megvakult. Az anya keservesen sírt, de ekkor megszólalt a gyerek: „Anya, a szívem még jó, tudok szeretni!” Ezt a példázatot egy francia pap mesélte Varga László katolikus megyés püspöknek, aki megosztotta a hallgatósággal.

– A szeretet a fogantatástól elkísér bennünket a halál kapujáig – mondta a püspök. – Már gyermekkorunkban mindennap hisztizünk a szeretetért, és felnőttként is az foglalkoztat, hogy vajon tudunk-e szeretni, és bennünket ki szeret, ki fogad el minket. Ezt tapasztaltam börtönlelkészként és hajléktalanok között is. Mindenkiben ott a szeretet, de lebetonozzuk aggodalommal.

Hörcsik Edit pszichiáter főorvos útja a gyermekpszichiátrián át vezetett a lelki gondozásig. – Azt szeretem látni a hivatásomban, hogy valaki bejön sírva és elmegy mosolyogva – mondta a főorvosnő. – Szükségem van az emberek mosolyára, és azt szeretem a szakmámban, amikor vissza tudjuk adni valakinek az emberi méltóságát.

Csodák pedig vannak – ezt szokta hozzátenni Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója, amikor a szülőknek beszél a legnehezebb helyzetű sérült gyermekek állapotáról. Az ő útja az iskolában dőlt el, amikor egy sérült roma kislány lett az osztálytársa, és amikor a tanár megkérdezte, hogy ki ül mellé, csak ő jelentkezett, egyfajta belső indíttatásból. – A gyógy­pedagógiai intézményekben máshogy nem is lehet dolgozni, csak szeretettel, nemcsak a gyerekek, de a szülők felé is – mondta a gyógypedagógus. – A szeretet biztonságot jelent azoknak a családoknak, amelyek sok megpróbáltatáson mennek keresztül.

A beszélgetés negyedik résztvevője, Nemesné Kiss Gabriella, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének kistérségi vezetője felnőttkorában vesztette el a látását, és egy olyan közösséget keresett, ahonnan bátorítást meríthet. Számára a szeretet a törődést jelenti, hogy a kapott szeretetet tovább kell adnia a sorstársai felé.

Az is fontos, hogyan lehet jól szeretni

Hogyan lehet jól szeretni? Erre a kérdésre sok szempontból adható válasz a beszélgetők szerint. A szeretethez a szabadság is hozzátartozik, de ebben nehéz eltalálni az arányokat. A szeretet az elfogadással kezdődik, és a szülők sokszor már ott elbuknak, hogy a környezeti elvárásoknak akarnak megfelelni. A szeretet arcaihoz az igazság és a szenvedés is hozzátartozik, és a szeretet nyelve a humor is lehet. Különbség van a jótékonyság és az igazi szeretet között, és a szeretet legmagasabb foka az ellenség szeretete, a megbocsátás és a bosszúvágy elengedése. A szeretetben tehát mindig lehet növekedni, ehhez kívántak jó tanulást az előadók.