Eleve nagy kapacitásaink vannak, ehhez képest 75 százalékos feltöltöttséggel rendelkezünk, illetve olyan stratégiai készlettel is, amelyet válsághelyzetben szabadíthat fel a kormány. Egyebekben pedig mindenki megpróbálja meghúzni a nadrágszíjat és kevesebbet fogyasztani elsősorban azért, mert nagyon drága lett a gáz, másodsorban azért, hogy egy esetleges ellátási zavar megelőzzünk – mondta Buday Pál, az MT-Gas Consulting Kft. tanácsadócég vezetője a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol a helyi vállalkozókat tájékoztatták a gázválság hatásairól.

A magyar kkv-k már második szezonban szembesülnek azzal hogy hihetetlen gázárak vannak. Ez nem csak azt jelenti, hogy a tőzsdei ár magas, hanem a kockázati felárak is brutálisan megemelkedtek. A kereskedők mögött banki finanszírozás áll, ők is beárazták a kockázataikat, és a fogyasztói oldalról is feltételezi a piac, hogy sokan fognak kiesni. A pandémia alján 3,5 euro volt egy magawatt, aztán volt 327 is, ez 2 ezer forint környéki köbméter ár – ez a régi árhoz képest brutális. Egy ilyen energiaköltséget csak úgy lehet túlélni, ha egy vállalkozás a gazdálkodásában át tud állni, mert el kell kezdenie energiamegtakarítási programokat fejleszteni, amennyiben tőkével bírja.

– Azt gondolom, hogy ezt a telet kell kihúzni – mondta a szakértő. – A beszállított orosz gáz csökkenése emelte az árakat, aztán bezuhant az ár, most 150-160 euro környékén ketyeg lefelé, és az Északi Áramlat vezetékének felrobbantása már csak egy pici tüskét vitt be. Az EU eldöntötte hogy alternatívákra áll át, de soha az életben nem lesz olyan vidám világ, mint a 2019-es gázévben, 20 euros árakkal. A jóslatokkal a piaci összes szereplője megbukott beleértve az energiahivatalt is, de azt mondanám, hogy a gázár 60 euro környékén stabilizálódni fog, de kérdés, hogy mekkora sokkot okoz az unió gazdaságának a magas gázár. Ha recesszió jön, és bezuhan a gazdaság, az azt jelenti, hogy keresletkiesés lesz, és így tovább kell esnie a gáz árának, de ezt a telet ki kell bekkelni.