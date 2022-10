Október 28-áig szavazhatunk a kaposvári szervezetre, amely tizenkét éve segíti a hátrányos helyzetű családokat. A szervezet szinte napi kapcsolatban van kilencven gyermekkel, családdal. Meglepetésükre szeptember végén valaki jelölte az alapítványt a Családbarát Magyarország Központ díjára.

– A jó ügyért, ellenszolgáltatás nélkül dolgozó szervezetek között minket is jelöltek és nagy örömünkre egy pécsi és két fővárosi szervezet között a döntőbe jutottunk – mondta el Mohayné Farkas Ibolya, az alapítvány elnöke. Hozzátette: internetes szavazáson dől el, hogy ki lesz az Önként jöttem 2022 díj nyertese. Az elismerés mellett gyűjtést is szerveznek a győztes javára. Mohayné Farkas Ibolya hozzátette: a jelenlegi inflációs helyzetben hatalmas szükség van a segítségre. – Egyetemista és nyugdíjas pedagógus önkénteseink rendszeresen korrepetálják a hátrányos helyzetű gyerekeket, kiemelt feladatunk a családgondozás is, s minden hónapban élelmiszerrel segítjük a családokat – emelte ki az alapítvány elnöke.

Megjegyezte: minden gyermeket megköszöntenek születésnapján, s ösztöndíjprogramot is indítottak, s az általános és középiskolás fiatalokat havi rendszerességgel támogatják. A karácsonyi ünnepek előtt az ajándékok mellett betlehemi műsorral lepik meg a családokat.

A kaposvári alapítványra október 28-áig lehet szavazni ezen a linken.