Meghosszabbítottuk a nevezési határidőt és személyes segítséget is nyújtunk az Értékeink megyén innen és túl elnevezésű vetélkedőre jelentkező diákok számára – tudatta Huszti Gábor. A Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke kiemelte: fontosnak tartják, hogy gyermekeink megismerjék szülőföldjüket, azt az értékekben gazdag területet, mely a Drávától a Balatonig számtalan kincset rejt. – Fontos, hogy megismerjék mindazt, amire valamennyien büszkék lehetünk, mindazt, ami somogyiságunk, identitásunk szerves része, amit erkölcsi kötelességünk továbbadni utódainknak – emelte ki Huszti Gábor.

Ezért is döntött a megyei közgyűlés 2013. december 19-i ülésén a Somogy Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról, s az Értékeink megyén innen és túl vetélkedő is erről szól. – Már eddig is szép számmal érkeztek jelentkezések az általános iskolák és szakiskolák részéről – tette hozzá az alelnök –, azonban a gimnáziumok még lemaradásban vannak. A nevezési határidőt az őszi szünetig szerettük volna lezárni, azonban mivel az őszi szünet most elmarad, úgy döntöttünk, lehetőséget biztosítunk még az érdeklődők számára. Akinek van kedve egy jó hangulatú, értékes nyereményekért folytatott küzdelemben részt venni Somogy értékeiről, az még november 11-ig, péntekig regisztrálhat a somogyiertekek.hu honlapon a nevezésre kattintva.

– Ha a felkészüléshez, a sikeres szerepléshez segítségre lenne szükség a témában, lehetőségük van a csapatoknak meglátogatni a Somogy Megyei Önkormányzatnál a Vármegyeháza emeletén található értéktermet, ahol személyesen tájékoztatom a jelentkezőket, mondta Huszti Gábor.



Fotóill.: L. R.