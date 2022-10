Vagány csávó hírében állt. Haja belőve, bezselézve, bikanyakában széles fuksz csillogott, fehér nadrágjához hosszú, feltűrt ujjú inget hordott, mely alól kivillant a tetoválás. A középtermetű, izmos férfi nagy lendülettel vonult végig a sétálóutcán. Napjában többször is. Általában néhány fiatalabb fiú alkotta harsány kíséretét, de a vak is látta: ő a vezér. Lépései ritmusára fityegtek a bőrdarabok fehér, makkos cipőjén – olykor önfeledt arccal merült bele leffegésükbe –, miközben széles gesztusokkal, nagy hangon magyarázott: nőkről, politikáról, nagymenő példaképeiről, valutaárfolyamról, éjszakai szórakozóhelyek eseményeiről. Az ifjabbak ámulva hallgatták az élet császárát. Visszakérdezni nem mertek. Vélt bölcsességekre szüntelen bólogatás, vállveregetés volt a válasz.

Évek múltán is jelenségként hatott az egyre markánsabb arcú férfi, aki mellől fokozatosan tűntek el kísérői. Ruhadarabjai színesedtek, fuksza messziről fénylett. Hangja egyre fátyolosabb lett, de így is erős maradt, s ha összefutott egy-egy cimborával, és leült velük a kültéri padok egyikére, vagy betért egy-egy konyakra, whiskey-re, mindenki hallotta, miről folyik a diskurzus. Munkáról sohasem.

Makkos cipőjét régen elkoptatta. Csakúgy, mint az életét. Fekete göndör haja egyre hátrébb húzódott, látni engedve barna homlokát, de a sétákról, a találkozásokról nem mondott le. Egy időben gipszes lábbal mutatkozott, és osztotta az észt alkalmi haverjainak. Aztán eljött az idő, amikor görnyedten, őszülő hajjal jelent meg az utcán, s hol magában beszélt, hol énekelve, fütyörészve, ráérősen vonult végig a korzón. Nézője-hallgatója mindig akadt. Ha a lakli kamaszok kinevették, képes volt nyomukba eredni, és mindennek elmondta őket. Átkokat szórt rájuk, válogatottan trágár káromkodásaiból kétkötetes szótár is kitelt volna.

Sűrű ráncokkal üzent az idő, de a friss levegő rendre utcára csalogatta. Már szinte csak tyúklépésben jár-kel, és azt is csak bottal. Felborult az egyensúlyérzéke és az elméje is megbolydult. Nyugodtabb perceiben magában motyog, meg-megállva egy-egy kirakat előtt. A portálüvegben megigazítja maradék tincseit, majd tovább indul. Kifejezéstelen tekintettel lépked, néha rekedt hangon dallamorkán tör föl belőle, amit kénytelen abbahagyni. Hiába erőlteti, nem jön ajkára a slágerszöveg. A járókelők nagy ívben kikerülik, kisgyereküket magukhoz szorítva, de szánalommal szemükben, vissza-visszatekintenek rá. Ha nem tetszik egyik-másikuk arckifejezése, odaszögezi magát a kockakőhöz, és botjával hadonászva, az ég felé emelve, folyamatosan szitkozódik. Amikor ráun az átokcunamira, letottyan a padra, aztán erősen koncentrálva összeszedi magát, és folytatja megszokott útját.

Tiszta pillanataiban rátéved gyorsan elillant ifjúsága útjára is. Réveteg arca pillanatokra felenged, talán még tűz is gyúl a szemében, ha arra gondol: egykor az élet császára lehetett. Élete korán jött alkonyával azonban nem tud mit kezdeni.

Segítőit elfútta a szél, gondolatai egyre tompábbak, léptei töredezettek. Ikonikus alakja része az utcaképnek.

Azt tartják: minden településnek van egy „füttyös Józsija”. Szerintem akadnak városok, ahol több is…