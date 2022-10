Az összepréselve bedobott dobozok ráadásul jó célt is szolgálnak, hiszen az így kidobott aludobozok alapján a cégcsoport kerékpárokat adományoz az Igazgyöngy Alapítvány számára.

A PET-tel szemben az alumínium italdobozok – megfelelő gyűjtés és kezelés mellett – végtelenszer és minőségromlás nélkül újrahasznosíthatók. Hulladékanyagként is az egyik legértékesebbek az összes csomagolás közül, visszagyűjtésük és újrahasznosításuk is a legkönnyebben, legnagyobb arányban megoldott. A valaha kibocsátott alumínium mintegy 75 százaléka jelenleg is forgalomban van, a hatékony körforgásnak köszönhetően akár 60 nappal azután, hogy a fogyasztó a szelektív hulladék tárolóba dobta, ismételten alumíniumdoboz készülhet belőle.

A HELL cégcsoport többek között ezért is tette le a voksát az alumíniumdoboz mellett, és mindenkit – fogyasztókat és italgyártókat egyaránt – arra ösztönöz, hogy tegyen aktívan a körforgásos gazdaság megvalósulásáért.

Az egy hónap alatt begyűjtött, tervek szerint több ezer aludoboz újrahasznosításra kerül, hogy újra olyan alutekercsek készüljenek belőlük, amelyeket a HELL is használ termékei csomagolásánál, ezzel bezárva a körforgást.

A HELL nagyszabású kampányának keretében október 31-ig segíthet bárki az aludobozok bedobásával, így nemcsak a körforgásos gazdasághoz tesz hozzá az ember, hanem a hátrányos helyzetben élő gyermekek kerékpárhoz jussanak.