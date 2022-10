– Lelkiekben felkészült az ünnepélyes beiktatásra?

– Úgy hiszem, hogy a beiktatási esemény megkoronázása a megérkezésnek. A lelkipásztor a ceremónia előtt hetekkel, hónapokkal a gyülekezetben dolgozik, megismeri a közösséget és hirdeti Isten igéjét. Gyakorlatilag már a gyülekezet lelkésze, de ennek a szentesítése az a pillanat, amikor az oltárban az esperes, jelen esetben még a püspök úr is áldását adja és a többi lelkésszel, valamint a Szentlélek segítségül hívásával lényegében elindítják a szolgálati úton. Magára az alkalomra nagy izgalommal készülök. De arra a felelősségre, amit ez jelent, arra nem tudom, hogy fel lehet-e készülni... Érzem annak a súlyát, talán kétszeresen is, hogy milyen gyülekezetet pásztorolok majd. Az anyagyülekezetemről van szó, innen származom. Egyfelől megtisztelő, valahol persze ijesztő is, hiszen nagy munka egy ilyen gyülekezetben dolgozni. Ráadásul biztosan vannak elvárások, mert itt nőttem fel. Ki tudja, kinek vagyok még Gáborka és kinek a tiszteletes. De bízom benne, ahogy eddig is éreztem, hogy az emberek már a lelkipásztoruknak tekintenek.

– Mi az eddigi pár hónapos tapasztalata? Befogadta a gyülekezet?

– Az idei nyár közepétől itt vagyok helyettesítéssel, tényleges szolgálattal augusztus 15-től. Hála istennek, azóta nagyon jól sikerült „berobbannunk” a családommal a gyülekezet életébe. Már most rengeteg közösségi programot sikerült szervezni, ezeken nagy létszámban jelentek meg. Úgy tapasztaltam, megnövekedett a templom látogatottsága. Érezhető a gyülekezeten, hogy most van saját pásztoruk, újraindultak a régi alkalmak és úgymond elindult az élet. Ez nekem is nagy öröm és kíváncsisággal várom a közös utunkat a gyülekezettel.

– Az elmúlt egy évtizedben a Pongrácz család, előtte pedig Szemerei János püspök is komoly munkát végzett és megalapozta a gyülekezet jövőjét. Tud majd ezen az úton haladni a jövőben?

– Azt mondhatom, hogy azt a lelkületet örököltem, ami a püspökben és a Pong­rácz családban is megvan. Talán pont azért van így, mert az ő tanításuk alatt nőttem fel. A püspök volt a hittantanárom, a konfirmációs felkészítőm, a gyakorlataimat pedig az előző lelkészek, Mátéék idejében végeztem el itt Kaposváron. Azt látom, hogy fiatalos és lendületes stílusban, emberközpontúan, szívhez szólóan szeretünk igét hirdetni és gyülekezetet vezetni. Nyilván az én lelkészi szolgálatom is valamiben más lesz majd, mint elődeimé. Olyan, ami az egyediségeimet tükrözi. De ha megkérdeznék, mik ezek, nem tudnám megmondani, ezt a testvérektől kellene megtudni. Remélem, hogy az elődeim munkájához hozzá tudok tenni és jó hosszú ideig vihetem majd tovább ezt a tüzet itt a szeretett, otthoni gyülekezetemben!

– Mikor vált biztossá az, hogy ezt a pályát választja és a későbbiekben gyülekezetben szeretne szolgálni?

– Még a középiskolában. A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna református iskolába jártam. Nyilván az egyházi iskola is segített ebben, illetve az, hogy a családomban is van hitélet. Érdekes módon mindig is kacérkodtam a gondolattal, hogy lelkész leszek. Köszönhetően a Kaposváron szolgáló lelkészeknek és segédlelkészeknek, valamint annak, hogy működött itt egy keresztény ifjúsági klub, ami meghatározó volt az életemben. Onnan többen is készültek a lelkészi pályára, én is gondolkodtam ezen, de érdekes módon a színészet is nagyon vonzott. Az iskolában játszottam egy csoportban, még Venezuelába is eljutottunk. Nagyon szerettem színészkedni, talán hoztam is valamit a szónoki képességeimből onnan. Végül az utolsó utáni pillanatban kaptam az Úristentől egy löketet, hogy mégis csak a teológia felé menjek és ne a kaposvári színművészetire. Nem bántam meg, beleszerettem a hivatásomba.