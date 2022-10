Szalvétát hajtogat, teletölti a poharakat, alkalmanként pedig az asztalról leszedi a tányérokat és az evőeszközöket Perjési Péter. A fiatal naponta négy órát dolgozik a főváros egyik elit szállodájában. A nyáron még csak próbaidősként foglalkoztatták, azonban a hotel vezetősége annyira elégedett volt a munkájával, hogy állandó szerződést ajánlott neki.

– Örülök a munkának és nagyon jól érzem magamat a szállodában – mondta lapunknak Perjési Péter. – Úgy érzem, hogy megállom a helyemet és jól kijövök a munkatársaimmal.

Perjési Péter az Oroszlán utcai lakóotthonból tömegközlekedéssel jár a munkahelyére. Reggelente és délutánonként is kísérővel utazik. Édesanyja, Gazdag Éva úgy látja, a munka miatt látványosan megváltozott fia élete. – Kevésbé udvarias és sokszor nem akar csinálni semmit. Ez azért van, mert rettentően elfárad a pincérkedésben – mondta Gazdag Éva.

– Nagyon örülök annak, hogy Péter dolgozik, de azért aggódom is érte, mert látszik rajta, hogy leterhelt – tette hozzá. – Azért is fárad el annyira, mert nagyon korán kel, hajnali 4 és fél öt között már fent van. Stresszel attól, hogy nem ér oda időben a munkahelyére. A munka miatt sajnos kimarad a közösségből. Amikor mások sportolni mennek, vagy programokat szerveznek nekik, akkor a fiam a munkahelyén van. Remélem, hogy egyszer egyensúlyba kerül az élete, ennek érdekében egyébként a segítői is igyekeznek mindent megtenni – fogalmazott Gazdag Éva.

Péter édesanyja hozzátette, fia három-négy hetente látogat haza. Budapesten „felteszik” a buszra, visszafelé a nagymamája kíséri el. Otthon szívesen mesél munkájáról.