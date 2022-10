A közbeszerzési értesítő alapján a felgyorsult infláció miatt háromhavonta felülvizsgálják az élelmiszer-beszerzésről szóló szerződések árait a börtönökben, vette észre az Index. A börtönben árusító boltok is egyre drágábban adják a termékeket, sőt néhol a kinti kereskedelemhez képest is többe kerülnek az áruk. Ez a különbség akár 10-30 százalék is lehet. Az elítéltek munkájáért kapott fizetés ugyanakkor nem növekedett, havonta nagyjából 33 ezer forintot kell beosztaniuk a munkát vállaló fogvatartottaknak. A börtönökben sem lehet több 18 fokos hőmérsékletnél, hogy megtakarítást érjenek el, ezt a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) sajtómegkeresésekre megerősítette, bár nem kívánt nyilatkozni az inflációs hatásokról, valamint a pluszköltségekről, de ugyanakkor elárulták, hogy a kormány közintézmények fűtésével kapcsolatos rendelete a börtönökre is vonatkozik. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtás Intézet helyzetéről érdeklődtünk, hogy zavartalan lesz-e a jövőben az ellátás, hogy érinti ez a rabokat? Van-e erre forrás, mennyi pénzt költenek fűtésre, áramra, vízre? Kaposváron mennyit költenek az energiahatékonyságra és mennyivel emelkednek a működési költségek a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtás Intézetben – tudakoltuk. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvényben meghatározottak alapján az elítélt jogosult a higiéniai feltételeknek megfelelő egészséges elhelyezésre, az egészségi állapotának és a szabadságvesztés végrehajtása alatti tevékenységének megfelelő élelmezésre, egészségügyi ellátásra, megfelelő ruházat biztosítására – válaszolta kérdéseinkre a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs főosztálya. Hozzátették, hogy ezeket a törvényben rögzített feltételeket valamennyi fogvatartott számára biztosítja a büntetés-végrehajtási szervezet. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet működési költségeiről, ennek esetleges emelkedéséről azonban nem közöltek adatokat.

A fogvatartottak egészsége nem kerülhet veszélybe

A börtönökben a gázbeszerzésnél is milliárdos pluszköltségekre lehet számítani, mert a hamarosan lejáró szerződések helyett új árakban kell megállapodni a következő évre. Az idei évre szóló szerződések alapján a Belügyminisztérium alá tartozó szervek 17 forintért vásárolták a gázt kWh-ként, közben a világpiaci ár azonban jócskán megugrott. A beszámoló szerint a tavalyi szerződésben szereplő büntetés-végrehajtási intézetek nagyjából 85 ezer mWh-t kötöttek le, amelyért most csaknem 6 milliárd forintot kellene fizetni, miközben a korábbi árakon 1,4 milliárd forintot kellett.