Kiderült, a téli időszakban bezár az Aréna, rövid ideig a Csiky Gergely Színházban sem lesznek előadások. A városvezető élő adásban elmondta, hogy egy város működőképességét az óvodák, iskolák és a szociális létesítmények mindennapos nyitvatartása határozza meg. Több település azt az utat választotta, hogy minden intézményét bezárja, így spórolva a rezsin. Ugyanakkor Kaposvár nem így döntött.

Kaposvár a bezárás helyett az átszervezés mellett tette le voksát. Elhangzott: Szita Károly polgármester és a Csiky Gergely Színház igazgatója, Fülöp Péter megbeszélése után döntöttek úgy, hogy a színház téli szünetet tart ezután, nem nyárit. Így a téli idényben elmaradó előadásokat nyáron pótolják be. Ugyanakkor a színház épülete nyitva marad azoknak a kulturális egyesületeknek, kórusoknak, akik az átszervezések, bezárások következtében esetleg kiszorultak egy másik intézményből. A könyvtárral kapcsolatban a polgármester elmondta azt is, hogy bezárni nem fogják, de újabb szünnapokat vezetnek be a közeljövőben. A könyvkölcsönző automata továbbra is működni fog folyamatosan. A sportlétesítmények jövőjéről szólva sem a bezárásokra helyezte a hangsúlyt, hanem az átszervezésekre. Az Aréna bezár, de helyette a régi sportcsarnokban lesznek az edzések és a mérkőzések. Szita Károly ezzel összefüggésben elmondta, hogy a távfűtött Aréna fűtési költsége a jelenlegi tizenhatszorosára nőne a következő esztendőben, ám a következő szezonban a zöld fűtőművel már képes lesz a város kiváltani a földgáz nagy részét, így a távfűtés költsége a megemelkedő ár mintegy tizedére esik majd vissza.

A jégcsarnok népszerű a kaposváriak körében, ezért egész télen nyitva marad. De jég csak december 31-ig lesz a pályán. Utána speciális korcsolyával lehet majd használni. Az uszoda sportrészlege is változatlanul működik majd, az élményrészleg pedig átáll délutáni nyitásra. Az egyik legnagyobb tétel a közvilágítás – mondta a polgármester. Ennek költsége 192 millió forint helyett jövőre 1300 millió forint lesz. Így jelenleg vizsgálják, hogy hogyan lehet csökkenteni a felhasznált energia mennyiségét. – Kaposváron ugyanakkor nem lesz sötét, nem veszélyeztetjük a gyalogosokat, a bicikliseket, a gyerekeket és az időseket. Keressük a megoldást, de nem engedünk a biztonságunkból – mondta Szita Károly. Az átszervezési programmal a város 942 millió forintot takarít meg.



A kaposvári önkormányzat éves rezsiköltsége (gáz és áram) 2022 (forint/év) 2023 (forint/év) Együd Árpád Kulturális Központ 34 millió 733 ezer 193 millió 757 ezer Csik Ferenc versenyuszoda 69 millió 475 ezer 345 millió 133 ezer Jégcsarnok 45 millió 901 ezer 216 millió 577 ezer Szivárvány Kultúrpalota 15 millió 142 ezer 117 millió 666 ezer Kaposvár Aréna 65 millió 196 ezer 314 millió 834 ezer Csiky Gergely Színház 43 millió 580 ezer 298 millió 964 ezer Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő 182 millió 774 ezer 785 millió 860 ezer Közvilágítás (áram) 191 millió 260 ezer 838 millió 400 ezer



Forrás: Kaposvári önkormányzat – augusztus végi árelőrejelzés alapján