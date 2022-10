Keresztes Martin hatalmasra nőtt növénye egy országos versenyen is bizonyított már, ahol a hetedik helyet szerezte meg. A sántosi fiataltól azt is megtudtuk, hamarosan meglékelik a tököt, vízre teszik és csónakként is kipróbálják. A móka után felvágják és megetetik a házi állatokkal.

A 80 éves Haszon János is különleges tökökkel nevezett a versenyre. A kaposfői férfi házánál 160 centiméter hosszú kolbásztökök termettek. A rántva is fogyasztható finomság a szederfára kúszott fel, a termés pedig öt méteres magasságból lógott lefelé. Haszon János növényei végül nem értek el helyezést, azonban sokan megcsodálták és fényképezték a nem mindennapi látványosságot.