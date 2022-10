Csaknem 150 pályaválasztás előtt álló diák kereste fel a tanintézményt, ahol – az idei 110-el szemben – a 2023-2024-es tanévben közel 120 új diák kezdheti el tanulmányait.

– Hamar megkedveltem az iskolát, 4,7 volt az átlagom, s az különösen tetszik, hogy az elméleten kívül rendszeresen járunk gyakorlatra – mondta Hagen Katalin, aki a tizedik évfolyamra jár. – A szarvasmarhák és a lovak nagyon érdekelnek, s ha végzek, majd a MATE kaposvári campusára szeretnék jelentkezni.

A pályaválasztás előtt álló kamaszok a három éves gazda és az öt esztendős mezőgazdasági technikus képzésről hallhattak részletes tájékoztatót. S az őstermelők, agrárvállalkozások jóvoltából élelmiszer bemutató is színesítette a rendezvényt. Princz Zoltán, a Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakképző iskola igazgatója azt mondta: nagy sikere volt a nyílt napnak, többen jöttek, mint amire számítottak. Nemcsak kaposváriak, hanem kaposfői, somogyjádi, nagybajomi és kadarkúti tinédzserek is ellátogattak intézményükbe. Kiemelte: a mezőgazdaság folyamatosan változó igényeihez igazítják a képzést. Végzős diákjaik rendszerint könnyen találnak állást, s az is biztató, hogy évről évre számos fiatal diplomát szeretne szerezni.

– Érdemes volt elutazni Kaposvárra, mivel bármilyen kérdésre helyben, rögtön választ kapunk – mondta a szigetvári Palacki László, aki leányával érkezett Kaposvárra. – Ez az időszak meghatározó a fiatalok életében, komoly a tét, a pályaválasztás alapvetően befolyásolja az életüket. Mi is a lehető legokosabb döntést szeretnénk meghozni.

A 13 éves Palacki Nikolett azt mondta: először a lovas felszereléseket nézte meg, s az állattenyésztéssel kapcsolatos előadásra is kíváncsi volt. Kiskora óta vonzódik a mezőgazdasághoz, a kaposvári középiskola felkeltette az érdeklődését, s azt is jónak tartotta, hogy több fajta képzési lehetőség közül lehet választani.