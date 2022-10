Az őszi időszakban mindig nagyobb mennyiségű zöldhulladék keletkezik a kertekben, amit a szolgáltató összegyűjt. A zsákokba leginkább levelek és fűnyesedék kerül, a kisebb ágakkal, metszési hulladékkal viszont sokan fűtenek, holott ezek nedvesen nem tesznek jót a kályháknak, kazánoknak.

A cseri városrészben gyűjtötték hétfőn délelőtt a lakossági zöldhulladékot Kaposváron. – Faág, fanyesedék, fűkaszálék, vágott virágok, falevél helyezhető ki, az ágakat másfél méter hosszú kötegekbe, az apróbb zöldhulladékot 120 literes ép és zárt zsákban kell kitenni – mondta el Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Leginkább leveleket és fűnyesedéket tesznek a zsákokba. A vékonyabb ágakat, metszési hulladékot viszont felaprítják és eltüzelik, ám a nedvességük miatt ez nem hatékony fűtőanyag, ráadásul nem tesz jót a kályháknak, kazánoknak sem – jegyezte meg az ügyvezető.

A zöldhulladék hétköznap és hétvégén is leadható ingyenesen a hulladékudvarban. – Számos önkormányzat hozott már be a településen összegyűjtött levelekből – mondta. – A beszállított zöldhulladéknak magas a szén- és nitrogéntartalma, gyorsan lebomlik, komposzt készül belőle. Bízunk benne, hogy a tavaszi ültetéskor a lakosok is hozzájuthatnak majd.

Október végén és novemberben, decemberben is elviszik a házak elől a zöldhulladékot. Kérik a lakosokat, ezeket ne égessék el, ezzel károsítva a környezetet. Kaposváron belterületen egy helyi rendelet szerint 2013 óta tilos égetni, külterületen is csak október 1-től április 30-ig napközben 9 és 17 óra között van erre mód. Telefonon lehetőségük van a kaposváriaknak bejelenteni, ha égetést észlelnek. Október 13-tól a 06-82/501-505-ös számon, valamint a 06-30/916-3538 ügyeletes mobiltelefonszámon lehet elérni a közterület-felügyelőket.



Ne dobjuk ki a hasznosat!

A komposztálás manapság egyre fontosabb szerepet kap mind a kiskerttulajdonosok, mind a növénytermesztésből élők körében. Kaposváron a szolgáltató a hulladék elszállítása mellett igény szerint komposztládát is biztosít a lakosoknak. Azoknak az ügyfeleiknek is lehetőségük van újabb komposztáló ládát átvenni, akik korábban már éltek a lehetőséggel.

– A házi készítésű komposzt a legjobb, legtermészetesebb humuszforrás, amelynek nagy előnye az, hogy pénzbe sem kerül, és helyben van, nem kell szállítani – emelte ki Szilágyi Ádám.

Hétfőn a komposztlás napja alkalmából a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai az Ős-Dráva Látogatóközpontban szerveztek programokat. Az érdeklődőknek a komposztálás fontosságát hangsúlyozták, s emellett a hazánkban található legismertebb gyógynövényeket is bemutatták.



Fotó: Muzslay Péter