– A segesdi bankfiók november 7-én megszűnik és a nagyatádival vonják össze – mondta Bencze Imre, Segesd polgármestere. – Nagy gondot okozhat a döntés főként azoknak, akik nem értenek túlságosan az elektronikus ügyintézéshez. Sokan ugyanis még mindig jobban szeretik a személyes kapcsolatot, mint az online megoldásokat.

A polgármester szerint derült égből villámcsapásként érte őket a bankfiók bezárásról szóló bejelentés, mely nemcsak a lakosságot, hanem az önkormányzatot is érinti. A hivatal dolgozói eddig ugyanis helyben intézték el többek közt a szociális kifizetésekhez szükséges készpénzfelvételt, ám hamarosan emiatt Nagyatádra utazhatnak. Bencze Imre hangsúlyozta: egy ilyen döntés a település élhetőségét csökkenti, mivel közvetlenül befolyásolhatja a lakosság mindennapjait, szokásait. A polgármester azt mondta: az ATM-szolgáltatás továbbra is marad a településükön, s olyan ígéretet is kaptak, miszerint jövőre olyan berendezést helyeznek üzembe a csaknem 2400 lelkes településen, amelybe befizetni is lehet.

A Takarékbank somogyszobi fiókjában november 9-én déltől szűnik meg az ügyfélkiszolgálás, s összevonják a nagyatádival. A Takarékbank kommunikációs osztálya lapunkat egyebek mellett arról tájékoztatta: az utóbbi években, különösen a pandémia alatt, változtak az ügyfelek bankolási szokásai. Gyakrabban használják bankkártyájukat és intézik online egyszerűbb banki ügyeiket, a bankfiókokba főleg az összetettebb ügyintézési folyamatok és kérdések miatt mennek, mint például a hitelfelvétel vagy a pénzügyi tanácsadás. Ennek megfelelően változott a bankfiókok funkciója és kihasználtsága. Azt is közölték: a modernizáció keretében a Takarékbank úgy döntött, több kisebb, jellemzően heti 2-3 napot nyitvatartó kirendeltségét összevonja egy környező településen lévő nagyobb fiókkal, hogy megteremthesse az alapját egy modern, heti öt napot nyitvatartó, több szakértőt alkalmazó bankfiók kialakításának.

– Így történt ez a segesdi és a somogyszobi bankfiókjaink kapcsán is, melyeket a nagyatádi bankfiókunkkal november 7-én, illetve november 9-én összevonunk – derült ki a tájékoztatóból. – ATM-berendezésünk Segesden megmarad. Érintett ügyfeleinket a bankfiókokra kihelyezett közleményeken keresztül, illetve elektronikus úton tájékoztatjuk a változásokról.

Már csak heti egy alkalommal nyitott ki a fiók a zárás előtt

A törökkoppányi bankfiók még szeptember 12-én zárt be, az utóbbi években már csak heti egy alkalommal nyitott ki. Varga György polgármester elmondta: a helybelieken kívül a környező 4-5 település lakóit is közvetlenül érinti a változás. Különösen az idősebbeknek okoz nehézséget, akik kevésbé használják az internetalapú banki szolgáltatást. Személyes ügyintézésre legközelebb Tabon van lehetőség. Az eredeti tervekkel szemben az ATM-automata megmaradt a községükben. – Ha azt felszámolták volna, az minden bizonnyal alaposan átrendezte volna a lakosság mindennapi ügyintézését.