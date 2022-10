E kezdeményezéssel nemes missziót teljesít a szerkesztő, Szőke József intézményvezető, illetve szerkesztőtársa, Rácz Barbara, hiszen korunk, a XXI. század lenyomata, érzésvilága jelenik meg e tenyérbe simuló, sokak körében kedvelt kiadványban. Légyen szó nemzetünkről, természeti kincseinkről, háborúról, vírushelyzetről, a munkatársak szeretetteli szolgálatáról, családi és baráti viszonyokról, szerelemről, a boldogság kék madaráról, Istenről, hitről, gondoskodásról, gyászról, múltról, jelenről és jövőről.

Az egymásba kapaszkodó szavak élni és szeretni tanítják a szerzőket s az olvasókat egyaránt. Az önkifejezés vágyán túl talán nem is a forma, sokkal inkább az áradó gondolat a lényeg e művekben, melyek felráznak, elandalítanak, tisztánlátást közvetítenek, nosztalgiára hívnak és így, együtt azt sugallják: az ember szépre és örömre teremtett lény, legnagyobb kincsünk, s túlélőerőnk pedig a szeretet.

A versmondás pillanatait megörökítő fekete-fehér fotókkal illusztrált kötetben tizenkét intézmény, illetve telephely huszonhárom alkotójának több mint félszáz műve található, s a berzencei A Szeretet Temploma Alapítvány, a ZPress Bt., valamint a TZMO Hungary Kft. támogatásával megjelent kiadvány érdekessége, hogy egy kaposvári és egy somogyszili, nem szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban élő szerző is jelentkezett a pályázatra, így természetesen az ő verseik sem maradhattak ki az Őszikékből, melyet a napokban bensőséges hangulatú irodalmi találkozón mutattak be Berzencén. Lőrincz Sándor