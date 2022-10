Szerencsére jól reagált a kezelésre, és azóta önfeledten ugrabugrál szerető családja körében. Fut, ugrál, élvezi gazdái simogatását Mazsi. A teraszon büszkén mutatja pihe-puha kosarát és egy óvatlan pillanatban a házba is beszökik.

A hatéves keverék kutyust pár hónapos korában fogadta örökbe egy buzsáki család, akik azóta is családtagként tekintenek rá. – Amint megláttuk, beleszerettünk – mondta el Jancsekityné Goóz Ágnes –, azóta már egy társat is hoztunk neki.

A kutya gazdája elmondta, pár héttel korábban azt észlelték, hogy Mazsi nem kér enni, nem kel fel és pár lépés után összecsuklik. – Nagyon megijedtünk, ezért azonnal segítséget kértünk és a környékbeli állatorvos Kaposvárra irányított minket – mondta el a kutya gazdája, aki azt is hozzátette: Mazsi nyolc alkalommal utazott kezelésre, mire segíteni tudtak rajta.

– Nagyon legyengült állapotban került hozzánk a kutya – mondta el Gippert Róbert kaposvári állatorvos. – A vérképe alapján felmerült kullancs okozta fertőzés és mérgezés gyanúja is. A kezelések során beigazolódott, hogy rágcsálóirtószer okozta a problémát. A rágcsálóknál ugyanis vannak úgynevezett előevő állatok, a többi példány csak akkor eszik a táplálékból, ha az előevővel minden rendben van. Ezért alakították ki úgy a rágcsálóirtószereket, hogy lassan hatnak és véralvadási zavart okoznak.

A gyógyszeres kezelés mellett vérátömlesztést is kapott Mazsi. – A kutyáknál is megkülönböztetünk vércsoportokat, többet, mint az embernél – emelte ki Gippert Róbert. – Ám egyszer kaphat vért a kutya vércsoportegyezés nélkül is, sőt az eb vére macskának is adható. A vérátömlesztés után javult a kutya vérképe, és a vérképző szervei is reagáltak a kezelésre.

A szakszerű állatorvosi segítség mellett szükség volt donorra, Kanci a 62 kilós Cane corso segített egykori menhelyes társának. – Korábban is volt példa rá, hogy segített más állatnak, nagyon nyugodt, jól viseli a vérvételt – mondta el Boncz Edit, a Kutyatár egyesület elnöke. Hozzátette: nagyon örülnek, hogy egykori menhelyi kutyusuk meggyógyult.

Gippert Róbert az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy sok szándékos és vétlen mérgezés is történik az állatokkal, ilyenkor minél előbb meg kell kapniuk a célzott kezelést.

Mazsi továbbra is élvezheti gazdái szeretetét Kancinak köszönhetően.