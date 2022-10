Még az állami támogatással tervezett napelemes rendszereket sem tudták befejezni a vállalkozók, s a legutóbbi miniszteri bejelentés után megrohamozták őket az újabb ügyfelek. – Megtízszereződött az igények száma, csak hozzánk naponta 10–15 megkeresés érkezik – számolt be a tapasztalatokról Fülöp László, a Kaposvári Villamosipari Kivitelező Kft. (KVIKSZ) ügyvezetője. – Most mindenki arra hajt, hogy első körben az igényét beadja és utána majd rá lehet térni a kivitelezésre. Csakhogy az nem lesz egyszerű, olyan nagy ugyanis az alapanyaghiány. Ráadásul még többet kell várniuk azoknak, akik pályázati forrásból készíttetik el a napelemes rendszerüket, mivel a magyar államtól eddig csak a támogatói okiratot kapták meg, tette hozzá. Nekik új szerződéseket kell kötniük, mert a szükséges anyagok 35 százalékkal drágultak.

– Az E.ON honlapján van egy nyomtatvány, amit ki kell tölteni, ha valaki vissza akar táplálni a hálózatba. Ha ez megvan, be kell küldeni, ami nem jár még kötelezettséggel, de egy regisztrációs számot kap az ingatlantulajdonos, amivel igazolja, hogy fogadták határidőn belül az igényét, magyarázta Borondics Dénes, az Atád-Technic Kft. ügyvezetője. Hozzátette: sok igény van bent és sok a félkész állapotban lévő munka. – November 1-től nem fogadja be az E.ON a napelemmel előállított energiát, arra hivatkozva, hogy nem bírja el az országos hálózat, ami lehet, hogy Budapesten így van, de szerintem vidéken ez nem igaz – mondta a segesdi szakember. Szerinte ha valaki lecsúszik a határidőről, november 1. után is építtethet ki rendszert, viszont akkor már másképp kell tervezni.

Akkumulátorba táplálhatja be a feleslegként keletkező energiát, ez azonban nagyon költséges és a beruházás megtérülési idejét is hosszasan elnyújtja. – Ami most 3 millió forintba kerül, az nem biztos, hogy jövőre ennyibe fog kerülni. Hiszen a hálózat kiépítése nemcsak napelemből áll, hanem úgy kell elkészíteni, hogy azt át is vegye a szolgáltató és a szerelő felelőssége, hogy megfelelő minőségű és biztonságos legyen, tette hozzá Borondics Dénes. – Már évek óta látni lehetett, hogy az országos hálózat lehetőségei korlátozottak és lehetett volna megoldást találni, ahelyett, hogy a zöldenergia így háttérbe szoruljon - fogalmazott.



Hőszivattyú kilenc hónap múlva



Sokan hőszivattyús fűtéssel váltották volna ki a drága földgáz alapú fűtést, ők sem sok mindennek örülhetnek. – Akár kilenc hónapot is várniuk kell arra, hogy megérkezzen a hőszivattyú, van olyan ügyfelünk, aki már június óta vár erre, mondta érdeklődésünkre Kardos János, a fonyódi Hűtő-Klíma Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a most megrendelt berendezésekre még azt sem jelezte vissza a gyártó, hogy mikorra várható. Az Ukrajnában zajló háború miatt nem halad megfelelően a hőcserélők gyártása. – Ez begyűrűzik a szektorba és szerintünk csak rosszabb lesz. Az alapcsövezést most el tudjuk végezni, de haladni ezután már nem tudunk, mondta Kardos János. Semmi biztatót nem tudunk mondani egyelőre, mert mi sem tudjuk mire lehet számítani – sommázta a helyzetet a fonyódi vállalkozó. Aláhúzta, a nyersanyag akadozása miatt idén már új munkát nem is tudnak vállalni.