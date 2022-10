Két középiskolás fiatal érdeklődésünkre elmondta, azért csatlakoztak az élőlánchoz, mert tanáraik rengeteget panaszkodnak nekik és ők is érzik a bőrükön, hogy mennyit változott az oktatás az elmúlt években. A békés demonstrálókkal tucatnyi járművezető is egyetértett. Az autósok, kamionosok és buszosok hosszú másodpercekig dudáltak, miközben elhajtottak a tömeg mellett. Az emeletes házak ablakaiból, erkélyeiről is sokan figyelték az élőláncot, amelynek hossza nagyjából egy kilométer volt és egészen a Füredi csomópontig elért. Az élőlánc este hat órakor szakadt szét.