– Így nem kell a városközpontban várakozniuk a járműveknek, magyarázta Hidvégi József, polgármester.

A parkolóhelyeket már kialakították, s nekiláttak a pályaudvar rendbetételének is. – Új aszfaltréteg kerül a területre, s ott, ahol korábban a buszok várakoztak, egy hangulatos parkot alakítunk ki, ezzel is tovább gyarapítva a városban található zöldterületek arányát, tette hozzá a polgármester. Az új park a vasút- és a buszállomás találkozásánál lesz, tette hozzá. A fejlesztést a városüzemeltetés saját forrásból hajtja végre mintegy tízmillió forintból.

Emellett a Kupa vezér utcában is aszfaltozási munkákat végeznek. Erre a Belügyminisztérium pályázatán nyert anyagi forrást Fonyód önkormányzata. A húszmillió forintos támogatást hatmillió forintos önrésszel egészíti ki a város, ám mivel az alapanyagárak időközben elszálltak, további kilencmillió forintot kénytelen biztosítani a helyhatóság. Az összesen 35 millió forintos beruházás keretében 500 méternyi útra kerül új aszfaltréteg két részletben. Az első 250 méteres szakasz november közepére készül el.