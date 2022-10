Balatonboglár Buzsics Viktor, a Tejvirág Fagyizó tulajdonosa egy hétvégére úgynevezett becsületkasszás fagyizást hirdetett. – Úgy gondoltam, hogy ha már vége a nyárnak, hozzuk ki a lehető legjobbat az utolsó hétvégénkből, mondta a tulajdonos. Azok, akik október 1-én és 2-án megkóstolták a fagylaltozó édességeit, akkora összeggel támogattak egy jó ügyet, amennyivel szerették volna, vagy kinek mit engedett a pénztárcája.

– A Magyar Gyermekmentők Alapítványnak ajánljuk fel az így befolyt összeget, hiszen a gyerekek mindig is közel álltak hozzám, ugyanis eredetileg pedagógusnak készültem – mondta Buzsics Viktor. – Mivel jó idő várható ezen a hétvégén is, folytatjuk a jótékonykodást, ezen a héten is várjuk a fagyizni és adakozni vágyókat – hívta fel a figyelmet a fagyizó tulajdonosa.