– Angol tanfolyamra az egyik helyi nyelviskolába jártam egy év és három hónapon át – mondta a kaposvári Tóth Ádám. – Folytatni akarom a tanulást, a középfokú nyelvvizsgát szeretném letenni, s örülnék, ha később egy hotelban dolgozhatnék. Ehhez viszont jól kell beszélni angolul.

Princz Zoltán, a kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakgimnázium igazgatója szerint örvendetes, hogy egyre több somogyi fiatal ismeri fel a nyelvtudás hasznát. Intézményükben a két német- és két angoltanáron kívül három angol óraadó oktatja a diákokat. A hagyományos angol és német nyelvi képzés mellett nagy jelentősége van a szakmai idegennyelvi oktatásnak is, a tanulók többek közt a növénytermesztésben, állattenyésztésben rendszeresen használt kifejezéseket is megtanulják. A kaposvári diákok csaknem 20 éve utaztak először nyári gyakorlatra az ausztriai Güssingbe, ahol a szakmai ismeretek bővítésén kívül az idegennyelvi kompetenciák fejlesztése volt a fő cél. Utoljára a koronavírus-járvány előtt vettek részt a programban, az idén egy három napos biogazdálkodással kapcsolatos rendezvényre kaptak meghívást. Princz Zoltán hangsúlyozta: a 2022-2023-as tanévben tovább kívánják erősíteni a güssingi kapcsolatot. A szakmailag felkészült, megfelelő nyelvtudással rendelkező, magabiztos fiatalok könnyebben szerezhetnek állást.

– A diákok három év alatt hét iskolában 93 csoportban tanulhattak angolul, németül és franciául – tájékoztatott a Kaposvári Szakképzési Centrum. Összesen 930-an jutottak a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványhoz. A program szeptember végéig zajlik és 21 millió forint értékű számítástechnikai eszközt – laptop, monitor – is beszereztek. A munka során angol és német nyelvből egy online tudásanyagbázist dolgoztak ki, melyhez hozzáférést biztosítanak a diákoknak. A KSZC Jálics Ernő szakképző iskola, az Eötvös Loránd műszaki technikum, a Széchenyi István technikum, a Noszlopy Gáspár közgazdasági technikumon kívül a Rudnay Gyula Szakképző Iskola, a Nagyatádi Ady Endre technikum és Dráva Völgye technikum is részt vett a programban.



Újabb tanfolyam indulhat Nagyatádon



Büttner Tamás, a nagyatádi Büttner Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: a felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégáik nyelvvizsgával rendelkeznek. A kereskedők és a mérnökök angolul, németül tartják az üzletfelekkel a kapcsolatot.

– Éppen most gondolkodunk azon, hogy a cégünknél még az idén nyelvi képzést indítunk.

– A kollégák helyben tanulhatnak, kiterjesztjük az oktatást, s újabb szakemberek bővíthetik nyelvtudásukat.





Fotó: Lang R.