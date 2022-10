– Természetes volt számomra, hogy szentmisére, zarándokutakra jártam, s nagymamámmal és imacsoportjával rendszeresen imádkoztunk, legtöbbször talán a rózsafüzért, és beszélgettünk a hitről – mondta. – Hitem megerősödése mégis az egyik testvéremet ért balesethez kapcsolódik. Váratlanul ért, hogy elment otthonról, és már nem haza jött, hanem a mennyei Atya házába tért vissza. Testvérem élete-halála felkiáltó jel volt: ember, nem mindegy, hogyan élsz! Isten ajándékba adta az életünket; nem mindegy, hogyan töltjük az időnket, miként tudunk majd elszámolni a kapott kegyelmekkel.

– Nevelőtanárként, tanárként is több helyen dolgozott. Hogy véli, most helyére került?

– Igen, a helyemen vagyok. Nem tudok eléggé hálát adni a gondviselő Istennek, hogy megadta ezt az élethelyzetet, amiben most lehetek.

– Ha definiálni kellene hivatását, hogy tenné? Félállásban magántanár, főállásban pedig a világot evangelizálja?

– Ez aranyos megfogalmazás. Mindegyikben van igazság, ugyanakkor rengeteg túlzás is, különösen, ami az utóbbit illeti. Mindenesetre hatalmas áldás, hogy Isten kegyelméből elindíthattam az Isten Igéje Éltet nevű YouTube-csatornát, melyen prédikációk, imaestek találhatók, rózsafüzérrel, szentségimádással, tanításokkal. Ezeket az imaesteket mindig felajánlják testi-lelki gyógyulásokért. A csatornán Brindisi Szent Lőrinc életével is megismerkedhetünk. Ezt a dél-olasz származású szentet kevésbé ismerjük, pedig segítette a magyarokat a csókakői csatában. Kezében keresztet tartott, s ez minden fegyvernél hatékonyabbnak bizonyult, a túlerőben lévő török hadsereg megfutamodott. Európa és az egész világ is sokat köszönhet neki, mind a török elleni védelemben, mind a diplomáciai kapcsolatokkal az országok közötti békeszerzésben. Jelentős prédikátor volt. A Szentírás ismeretében több nyelven páratlan jártasságra tett szert. Életrajzából tudjuk, hogy voltak zsidó közösségek is, amelyekben őt hallgatták, mivel héberül is kívülről tudta a Szentírást. Mintegy ötezer oldalnyi prédikációja maradt fenn latinul. A csatornán meghallgatható a Páduai Szent Antal nagyböjti gondolataiból készült sorozat is.

– Mi ejtette rabul a szegények szentje prédikációiból, hogy néhány év alatt olaszból magyarra fordította azokat, s Nagyböjti szentbeszédek címmel a Szent István Társulat ki is adta Barsi Balázs atya ajánlásával?

– Először is Szent Antal élete, a személye ragadott meg. A családunkban többen is kedves szentjükként tisztelték. Amikor ösztöndíjasként Padovában tanultam, akkor vásároltam meg a Prédikációk című kötetét. Kilenc évig állt a polcomon, mikor is a hittanári egyetemi képzésen feladatul kaptuk egy szentírási rész magyarázatát. Ekkor gondoltam, csak találok Szent Antal beszédeiben valami kapaszkodót a dolgozathoz. A könyvből új világ tárult elém, a Szentírás lelki kincstára. Az egyházatyák tanítását példákkal, hasonlatokkal, természetből vett képekkel magyarázza. A korabeli egyszerű ember ugyanúgy értette szentbeszédeit, mint ahogy a tanultak ámulva csodálkoztak rá bölcsességére. Volt, hogy 30 ezren is hallgatták, s a legnagyobb bűnösök közül is megtértek.

– S mi a vonzó a Szent Vincés szerzetesrendi atyák lelkiségében, akiknek tanításai rendre megjelennek a fordításában?

– Számomra ők napjaink Páduai Szent Antaljai. Az evangelizációban is és a Szentírás ismeretére vonatkozóan is. A Szent Vincés Rendi atyák a Covid alatt határoztak úgy, hogy három egymás utáni napon imaestet közvetítenek a világhálón. Ez a kezdeményezés oly népszerűségnek örvendett, hogy azóta is tartanak az imaalkalmak. Két és fél éve az egész világon bárhonnan bekapcsolódhatunk az imádságba, a Divine Uk imaestekbe. A YouTube-csatornámon ezek magyar tolmácsolással követhetők. Felemelő, hogy a szentségimádást határon túli magyarok is követik, így esténként országokat átívelően dicsőíthetjük Istent. A Szent Vincés Rendi atyáknak nincs olyan beszéde, ahol ne a Szentírás igéivel tanítanának. Ők is szinte fejből ismerik a Szentírást. Mivel egy-egy igét nemcsak elmondanak, hanem kérik, hogy ismételjük utánuk, ezért az ige élővé válik bennünk. Szent Antal beszédei után, az igével való imádkozás a Szentírás további mélységeit, távlatait nyitotta meg számomra. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ugyanaz a Jézus, aki 2000 éve Palesztinában gyógyított, ma is gyógyít. Amikor az atyák a Szentírás igéivel tanítanak, mindig az Oltáriszentség előtt, mellett teszik. Prédikációjukat csodákkal erősíti meg az Úr. Betegek gyógyulnak, sokan még úgy is, hogy az orvosok feladták a reményt, évtizedes betegségek múlnak el egyik pillanatról a másikra. Többen arról számolnak be, hogy jó munkahelyet kaptak, házat vásárolhattak, vagy éppen a vízumuk érkezett meg. A Szentírásban 8500 ígéret van. Ahogy a Szűzanya által született meg az Úr Jézus Krisztus, úgy a Szentírás igéi is a Szűzanya közbenjárása által válnak valóra életünkben.

– Ön napi kapcsolatban van Istennel. Istenről vagy Istennek könnyebb beszélni?

– Jól érzi. A fordítások kapcsán időnként eltűnődőm az emberi lét határain. Mi kicsinyek vagyunk, Isten pedig hatalmas, végtelen voltát nem tudjuk felfogni. Próbáljuk őt megközelíteni, róla beszélni, de milyen nehéz is emberi szavakba önteni hitünk titkait, az Istennel való kapcsolatunkat, milyen nehéz méltóképp említeni a Fölségest…

– Milyen anyagokat helyezett el legutóbb önálló csatornáján?

– A legutolsó a halloweenről szól, az előtte lévő prédikáció pedig a tetoválásról. Mindkettő az ördög gúnyolódása az emberi testen. „Semmiféle jelet vagy bélyeget se csináljatok magatokra. Én vagyok az Úr!” – olvashatjuk a Leviták könyvében. Mivel generációk nőnek fel hit nélkül, így ahelyett, hogy a mindenszentek ünnepét tartanák meg vagy az elhunytjaikért imádkoznának, több helyen az ijesztő jelmezek önmagukra vételében és az arcuk rémisztőre festésében merül ki az igényszintjük. Ez régi pogány hiedelem, mely nem játék. Ördögűző papok mondják, hogy ezek az ezotériába, boszorkányságba beavató rituálék. Mi történik az emberi lelkekben, ha azt a méltóságot, melyet Isten adott nekünk, ami szerint Isten gyermekei, Jézus Krisztus testvérei, a Szentlélek templomai vagyunk, felcseréljük a sötétség cselekedeteivel? Ne szomorítsuk meg ezzel a bennünk lakó Szentlelket, s igyekezzünk Istennek tetsző életet élni!

Fotó: Kovács Tibor

Hitigazságok



Stagl Bernadett szerint a Szent Vincés Rendi atyák a Katolikus Anyaszentegyház teljes kegyelmi kincstárának gazdagságát tárják elénk, s a Szűzanya és a szentek tiszteletére, a szentségek jelentőségére, lelki igényességre hívják fel figyelmünket. Egyszerűen beszélnek, a mindennapi életből vesznek példákat, hogy egy-egy teológiai igazságot megvilágosítsanak, ezért a kevés hitbéli alapokkal rendelkezők is bátran bekapcsolódhatnak a tanításaikba. Ugyanakkor olyan mélységeket tárnak fel, hogy a teológiát tanultak is rácsodálkozhatnak a hitigazságokra. A tanításaikon túl az életük is hatalmas példa, hiszen fáradhatatlanul evangelizálnak – sok áldozatot vállalva a lelkek üdvéért.