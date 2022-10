Megújul a kaposvári mentőállomás; az épület energetikai korszerűsítése jelenleg is zajlik. Cserélik a nyílászárókat, illetve a fűtési rendszert, de le is szigetelik az állomást. Minderre egy európai uniós pályázatnak köszönhetően van lehetőség. A fejlesztés várhatóan még az ősszel elkészül. A korszerűsítés célja, hogy a jövőben gazdaságosabb legyen az épület fenntartása, de a környezetvédelem szempontjából is fontos, ezzel ugyanis csökkenteni tudják az üvegházhatású gázok kibocsátását.