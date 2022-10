A mostani alkalommal is ez a szép hagyomány folytatódott a Ladencsics-házaspár jóvoltából, akik a szőlőhegyben található, leromlott állapotú Mária oszlop restaurálását kezdeményezték. Az idei esztendőben a Marcali Római Katolikus Egyházközség újra alapításának 300. évfordulóját ünnepli, így a műemlék szobor felújítása különös fényt kapott, ráadásul a plébániatemplomnak is Mária a védőszentje, méghozzá Gyümölcsoltó Boldogasszony. Ezen kívül a túrizmus szempontjából is fontos volt a munka elkészítése, mivel az alkotás a város egyik legszebb természeti környezetében a Nagypincei és a Borbarátok útja kereszteződésénél található, ahol nemcsak a helybeliek, hanem más vidékekről érkező vendégek is megfordulnak.

A felújítási munkákat a terület önkormányzati képviselői Bereczk Balázs alpolgármester és Hosszú András önkormányzati képviselői is felkarolták és támogatták, rajtuk kívül többen térítés mentesen segítettek. A földmunkákban például Kiss Zoltán vállalkozó ingyen segédkezett. Az 1870 körül, neogótizáló stílusban készült homokkő szobor elég rossz állapotban volt, ezért sürgető volt a megmentése. A restaurálási munkálatokat önköltségi áron Sziva László kőfaragó mester és felesége végezték.

A díszes talapzatot, oszlopot 1936-ban az igen vallásos Magyar Márton készíttette, a felírat tanúsága szerint: „Égi királynénk könyörögj érettünk! Szent Szűz tiszteletére állíttatta Magyar Márton és családja.” Az 1936-os évszám mellé felkerült a 2022-es dátum, valamint a kőfaragó mester neve is. A megáldási ünnepségen részt vettek a Marcali Karitász Csoport tagjai is, a műsort egyikük, Bodóné Babják Éva konferálta. A szépen felújított szobrot és környezetét Kiss Iván címzetes prépost, plébános áldotta meg, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik a munkákban segítettek, illetve részt vettek. Péter Kristóf gimnazista Sík Sándor: A marcali Szűzmária című versét olvasta fel, amit 1947-ben éppen Marcaliban írt, sok más egyéb költeménye mellett. Közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar képviseletében Ságvári Róbert gitárral és Jáki Zoltán hegedűvel, akik közismert Szűz Máriát dicsőítő énekkel emelték az ünnep színvonalát. A rendezvény végén H. Rádics Márta helytörténeti kutató ismertette a megjelenteknek Magyar Márton életét, Marcali korabeli életében betöltött szerepét és szomorú sorsa alakulását.