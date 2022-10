Osztopántól Kaposváron át Marcaliig, Szennától Somogyjádon át Nagyszakácsiig, illetve Mesztegnyőig sok vendég fordult meg a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ telephelyein a hétvégén, ugyanis október 7-e az állami gondoskodásban élők napja volt. Ez a nap arra a csaknem 23 ezer magyar gyerkőcre irányította a figyelmet, akik rövidebb-hosszabb időt a gyermekvédelmi ellátórendszerben töltenek, és ez a nagycsalád jelenti számukra az otthont, ad alapot az élethez, fogódzót jelenhez és jövőhöz. A tíz telephelyre folyamatosan érkeztek az egykori növendékek, sokan már saját gyerekeiket is hozták magukkal, hogy megmutassák a hajdani társaknak. Retro szendvicsből, pogácsából és süteményből nem volt hiány; a legtöbb helyen a már felnőtté érett lányok és fiúk vagy éppen az egykori munkatársak lepték meg egymást különféle finomságokkal. Volt, ahol közös bográcsozással készültek, miközben folyamatosan idézték emlékeiket – szóban és fotókkal, hiszen előkerültek a fényképalbumok, megelevenedett a nevelők arcéle, és sztori sztorit követett. A kaposvári Nyár utcai Gyermekotthonban például kispályás focibajnokság zajlott, eszperente szöveget kellett alkotniuk a vendégeknek, a Zita Speciális Gyermekotthonban az egykori kazánfűtő citeraszóval lepte meg a résztvevőket – megalapozva a nosztalgiával teli jókedvet.

Az osztopáni lakásotthonban az 1997-ben odakerült növendékek találkoztak. Egyemberként érkeztek az ország különböző részeiből, mert jól érezték magukat e falak között, és kíváncsiak voltak társaikra, valamint pedagógusaikra is, akik a mérhetetlen szereteten túl iránytűt kaptak az élethez. A jóra pedig szívesen emlékezik a fiatalabb és az idősebb generáció is, ráadásul újfent bebizonyosodott: a gyermekvédelemben nevelkedők is megállják a helyüket a társadalomban, s némelyikük, tehetségük révén, kiemelkedő pályaívet tudhat magáénak. Egyébként Somogy két gyermekvédelmi intézményének 25 feladatellátási helyén csaknem 350 gyermekről gondoskodik az állam.

A Csatos Zsuzsanna vezette megyei gyermekvédelmi központ – hagyományt teremtve e találkozóból –, minden esztendőben az október 7-ét követő szombaton szervezi meg a gyermekvédelmi gondoskodásban élők napját.